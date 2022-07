Graciele Lacerda fala sobre dificuldade para engravidar do marido Zezé Di Camargo

A esposa do cantor Zezé Di Camargo desabafou sobre a dificuldade de engravidar do primeiro filho do casal

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 12h23

Nesta última sexta-feira, 8, aconteceu em São Paulo a gravação do novo DVD intitulado Rústico do cantor Zezé Di Camargo, e sua esposa Graciele Lacerda abriu o jogo sobre a dificuldade de engravidar.

A influenciadora está passando por um tratamento de fertilização para ter o primeiro filho com o marido, que deseja ser pai novamente.

“Ele sofre junto. NO início foi ele que falou: ‘Vamos ter’. Quando ele falou isso, comecei a pensar e o tratamento veio, a dificuldade veio, o sofrimento veio. E ele acompanhando tudo. A quantidade de hormônio que eu aplicava na barriga. Ele ficava com pena de mim. Uma hora eu chorava, uma hora eu estava rindo, outra hora estava brava... É uma mistura de emoções”, contou Graciele.

A esposa do sertanejo ainda contou que a decisão de ter filhos demorou por conta do início um tanto quando conturbado do relacionamento dos dois. “Meu relacionamento com o Zezé foi muito conturbado. Demorou muito para ajeitar as coisas e isso fez com que eu protelasse, que eu bloqueasse essa vontade de ter filhos”, comentou a influenciadora.

Porém, após os momentos turbulentos, Graciele decidiu por tentar engravidar: “Quando tudo acalmou, quando decidi ter filhos, já estava com 38 anos. Parece que quando bate o reloginho, você não tem como evitar”.

A amada de Zezé ainda comentou sobre as críticas que o casal recebe, e afirmou não se importar. “Hoje sei lidar com as pessoas falando do relacionamento. Aprendi a ignorar”, contou.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda posaram e se beijaram para fotógrafos na gravação do seu novo projeto.