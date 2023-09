Com fenda e decote, Graciele Lacerda surpreende com look country ousado: ''Linda''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreende ao posar com look country ousado e com toque de luxo

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu ao aparecer com um look ousado e com um toque "sertanejo". Nesta segunda-feira, 25, a influenciadora fitness compartilhou fotos da produção estilosa e chamou a atenção dos seguidores.

Com um vestido de luxo, de modelo decotado e com fenda, a futura esposa do cantor sertanejo deu um toque country à combinação ao colocar um cinto grosso na cintura, chapéu na cabeça e botas nos pés.

Fazendo várias poses, Graciele Lacerda ostentou suas curvas torneadas com muita atitude e logo arrancou elogios dos internautas com o look nada comum, que ainda contou com brilhos e uma flor no decote. "Não tem jeito de ser mais linda, viu", declarou-se Zezé. "Que arraso", aprovaram outros.

Nos últimos dias, a jornalista surpreendeu ao eleger um vestido aberto e aparecer com a aparência bem jovial. Há cerca de 11 anos com o cantor, a influenciadora pretende se casar com um grande evento até ano que vem. Recentemente, a ela chorou ao ser deixada pelo cantor pela primeira vez na fazenda sozinha.

Veja o look de Graciele Lacerda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

De véu e grinalda? Zezé e Graciele Lacerda contam detalhes do casamento

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor sertanejo Zezé di Camargo contaram novos detalhes sobre o casamento. Em entrevista ao Fofocalizando, os dois revelaram como será a cerimônia.

Quem começou comentando a história foi a jornalista, que garantiu que não fazia questão de subir ao altar. "Eu brinco que tenho preguiça porque a gente se sente casados, não sinto necessidade em fazer. Mas a minha mãe e a mãe dele cobram muito isso da gente, que tem que casar. Ele falou que a gente tem que marcar e ele decidiu a data, o mês, tudo", afirmou ela.

O sertanejo então evitou confirmar a data, mas deu pistas sobre o casamento. Ele quer que seja um festão luxuoso. "Como eu quero fazer uma coisa muito especial, a gente depende de outros acertos, seria mais no final de 2024, depois de agosto", garantiu ela.

Graciele Lacerda então foi questionada se planeja usar véu e grinalda. Ela se mostrou reticente, apesar da torcida de Zezé di Camargo para que seja um casamento tradicional. "Véu e grinalda eu não sei. Eu não sei nem como eu vou casar, mas vai ser bonito", disparou ela.