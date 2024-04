Gabriela Duarte reúne o pai e a mãe em sua festa de aniversário

A atriz Gabriela Duarte faz rara aparição com o pai, a mãe, os filhos e o namorado em sua festa de aniversário de 50 anos

A atriz Gabriela Duarte celebrou o seu aniversário de 50 anos de vida em grande estilo. Na noite de sexta-feira, 19, ela reuniu sua família e os amigos em uma casa de festas na cidade de São Paulo para comemorar sua nova idade.

No evento, ela fez uma rara aparição ao lado dos pais, Marcos Flávio Cunha e Regina Duarte, e também dos filhos, Frederico e Manuela. Inclusive, ela recebeu o carinho do seu novo namorado, Fernando Frewka.

A estrela fez aniversário no dia 15 de abril e falou sobre a idade em um post nas redes sociais. "E chegou o dia. Cinquentei. Estou simplesmente amando porque estou com saúde, cercada de amigos, filhos, família, amor. O que mais eu posso querer? Nada, né? Agradecer e retribuir é mais do que o suficiente. Obrigada, vida, por ter me dado tanto", declarou a atriz.

Veja as fotos da festa na galeria:

Regina Duarte celebra 50 anos da filha, Gabriela Duarte

Mãe de Gabriela Duarte, a atriz Regina Duarte também usou as redes sociais na última segunda-feira, 15, para comemorar mais um ano de vida da filha. Em seu Instagram oficial, a veterana prestou uma bela homenagem à herdeira, com direito a um registro de quando a filha ainda era pequena.

"Hoje minha princesa completa mais um ano de uma vida de muitas alegrias, impasses e integridade. Ela veio pra dar um sentido maior à minha vida e de nossa família. Palavras não bastam pra falar do orgulho e do amor que tenho por ela. Tamos juntas e cada uma no seu quadrado o que significa: Liberdade! Tem coisa melhor que amor e liberdade?!", escreveu Regina Duarte na legenda.