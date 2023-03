Filho caçula do presidente Lula surge em clima de romance com a namorada

Filho caçula do presidente Lula, Luis Claudio Lula da Silva comemora seu aniversário com os amigos e mostra foto de beijão na namorada

Filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Claudio Lula da Silva comemorou o seu aniversário de 38 anos em grande estilo. Ele contou com a presença dos amigos e da namorada, Natália Schincariol, em uma festa surpresa para comemorar sua nova idade.

O evento foi organizado pela namorada dele na última quinta-feira, 23. Nas redes sociais, o rapaz mostrou um álbum com as fotos e surgiu em clima de romance com a amada. Ele mostrou a foto de um beijão dos dois durante a festa. "Niver surpresa do Luís Cláudio. Você merece", disse ela ao mostrar fotos do casal.

Vale lembrar que Luis Claudio é o quinto filho de Lula, e é fruto do casamento dele com Marisa Leticia, que faleceu em 2017. Ele é auxiliar de preparação de jogadores de times de futebol e também já foi educador físico.

Atualmente, Lula é casado com Rosângela Silva, a Janja. Os dois oficializaram a união em 2022 em uma cerimônia em São Paulo e ela já comemorou a vitória dele nas eleições em um recado nas redes sociais. Antes disso, ele foi casado com Maria de Lourdes da Silva, de 1969 a 1971, e também com Marisa Letícia Lula da Silva, de 1974 a 2017.

