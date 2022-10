Esposa de Lula, Janja celebra a vitória do marido nas eleições

Esposa de Lula, Rosângela Silva, a Janja, aparece ao lado do marido na celebração da vitória

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 20h26

Na noite deste domingo, 30, Luiz Inácio Lula da Silva se tornou o novo presidente do Brasil – em seu terceiro mandato. Ao sair de casa para celebrar a vitória, ele foi visto recebendo o apoio de sua esposa, Rosângela Silva, a Janja.

De vermelho, Janja apareceu o tempo todo ao lado do marido enquanto ele recebia os cumprimentos dos seus apoiadores. No Twitter, ela comemorou a vitória dele com uma selfie deles dentro do carro enquanto iam para o hotel fazer o primeiro pronunciamento oficial do presidente eleito.

"O Brasil da Esperança e do Amor!! Te amo meu Amor. Parabéns Brasil. O amanhã vai ser lindoooooo", disse ela.

Lula e Janja se conheceram na década de 1980, mas se aproximaram quando ela participava das vigílias quando ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Na época, eles trocaram cartas e ela podia visitá-lo na prisão. Eles foram viver juntos em 2019, quando ele foi solto, e se casaram em 2022.

++ Lula: saiba quem é Rosângela Silva, a Janja, esposa do novo presidente

O Brasil da Esperança e do Amor!! Te amo meu Amor. Parabéns Brasil. O amanhã vai ser um lindoooooo pic.twitter.com/emMkgGq2dd — Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 30, 2022