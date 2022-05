Casamento Lula e Janja: as fotos da cerimônia e dos convidados

Lula e Janja abrem o álbum de fotos do casamento e mostram detalhes do bolo de casamento, os convidados e a cerimônia

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 14h33

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a socióloga Rosângela Silva, a Janja, se casaram na noite de quarta-feira, 18, em uma casa de festas de São Paulo. Agora, os dois abriram o álbum de fotos da celebração, incluindo registros da cerimônia, da festa e dos convidados.

O casamento contou com cerca de 200 convidados, incluindo o ex-BBB Gil do Vigor, Gilberto Gil, Bela Gil e Maria Rita. Nas redes sociais, o casal mostrou as fotos e fez uma legenda especial.

“O amor é um sentimento capaz de preencher nossas vidas com felicidade. Ontem, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque começamos uma nova etapa, de união, esperança e muito amor”, escreveram.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, os noivos detam como lembrancinha um bordado com a frase: 'O amor venceu'. O bordado estava em um bastidor de artesanato e com as iniciais do casal.

O vestido de noiva de Janja no casamento com Lula

Rosângela Silva escolheu um vestido de noiva da estilista Helô Rocha (41). O modelito foi confeccionado em organza, com base de seda e na cor off white. O look ainda contará com bordados feitos por rendeiras de Timbaúba do Batista, no Rio Grande do Norte, e decorados com pontos de luz. O bordado foi inspirado no nordeste brasileiro, com direito a desenhos de cacto, lua e estrelas.

Confira as fotos dos noivos Lula e Janja com seus convidados e na cerimônia: