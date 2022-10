Luiz Inácio Lula da Silva é eleito o presidente do Brasil pela terceira vez

Após disputa com Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva conquista a vitória

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 19h58

Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. Neste domingo, 30, ele foi eleito para o cargo na disputa do segundo turno das eleições gerais de 2022. O político disputou o segundo turno contra Jair Bolsonaro. Com isso, ele venceu a eleição para presidente pela terceira vez.

Lula teve pouco mais de 50% dos votos dos brasileiros no segundo turno. Enquanto isso, Bolsonaro teve pouco mais de 49% dos votos.

Vale destacar que Lula já teve dois mandatos como presidente, em 2003 e em 2007. E ele se torna o presidente mais velho a assumir o cargo, já que está com 77 anos.

O vice-presidente do governo de Lula é Geraldo Alckmin.

