Lula tem cinco filhos. Saiba mais sobre a família do novo presidente do Brasil!

Eleito como presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva tem cinco filhos e já teve três esposa. Saiba mais sobre a família dele!

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 21h08

Neste domingo, 30, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Além dos seus apoiadores políticos, o político tem o apoio de sua família. Ele teve cinco filhos e três esposas.

Atualmente, Lula é casado com Rosângela Silva, a Janja. Os dois oficializaram a união em 2022 em uma cerimônia em São Paulo e ela já comemorou a vitória dele nas eleições em um recado nas redes sociais. Antes disso, ele foi casado com Maria de Lourdes da Silva, de 1969 a 1971, e também com Marisa Letícia Lula da Silva, de 1974 a 2017.

Saiba mais sobre os filhos de Lula:

-Lurian Cordeiro Lula da Silva é a única filha de Lula. Ela nasceu em 1974 e é fruto do relacionamento do político com Miriam Cordeiro, com quem ele não foi casado. Ela é jornalista e já foi secretária de prefeitura e assessora parlamentar.

-Marcos Cláudio é filho de Marisa Letícia em um relacionamento anterior ao casamento com Lula e foi adotado pelo político. Ele é psicólogo e sempre chamou Lula de pai.

-Fábio Luís é fruto do casamento de Lula com Marisa Leticia. Ele nasceu em 1975, é biólogo e sócio de uma empresa de games.

-Sandro Luís também é fruto do casamento de Lula com Marisa Letícia. Ele nasceu em 1979, é publicitário e sócio de uma empresa de consultoria em tecnologia.

-Luís Cláudio é o filho caçula de Lula e Marisa Letícia. Ele nasceu em 1985, já foi educador físico e é empresário do ramo do marketing esportivo.

