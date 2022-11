Filho 'bonitão' de Lula mostra foto rara com os irmãos

Filho caçula de Lula, Luis Claudio Lula da Silva relembra foto com os irmãos ao agradecer por carinho especial e fala do seu look para a posse do pai

Filho caçula de Luiz Inácio Lula da Silva, o jovem Luis Claudio Lula da Silva está fazendo sucesso nas redes sociais desde que o político foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Nesta semana, ele surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto rara ao lado dos irmãos.

Lula teve cinco filhos (Lurian, Marcos Cláudio, Fábio Luis, Sandro Luis e Luis Claudio), mas costuma deixar sua vida pessoal longe da imprensa. Porém, Luis Claudio relembrou uma foto dos irmãos reunidos com o pai ao responder o comentário de um apoiador. Nos stories do Instagram, um fã disse: “Nenhuma pergunta, só agradecer. A gente deve muito a militância e dedicação da família de vocês”. Então, o filho de Lula respondeu com a foto dos irmãos e disse: “Nós que temos que agradecer! Sem vocês todos a coisa ia ser muito mais difícil”.

Em outro momento, Luis Claudio foi questionado se já encontrou a roupa que vai usar no dia da posse do pai como presidente pela terceira vez e ele respondeu que está pensando. “Tenho dois ternos que me acompanham há muito tempo! Talvez seja a hora certa para comprar um...”, brincou. Por fim, ele foi questionado sobre como é ter um pai de 77 anos que está fazendo história e ele respondeu com uma foto do pai na academia. “Inspirador né? Estou com 37 e não aguento metade do que ele aguenta!”, declarou.

Atualmente, Lula é casado com Rosângela Silva, a Janja. Os dois oficializaram a união em 2022 em uma cerimônia em São Paulo e ela já comemorou a vitória dele nas eleições em um recado nas redes sociais. Antes disso, ele foi casado com Maria de Lourdes da Silva, de 1969 a 1971, e também com Marisa Letícia Lula da Silva, de 1974 a 2017.

Veja os posts do filho de Lula:

