Filha de Simone Mendes celebra dois anos com festão temático personalizado

Para seu aniversário de dois anos, filha de Simone Mendes, Zaya, ganhou festa com decoração deslumbrante; veja as fotos

A filha de Simone Mendes e de Kaká Diniz, Zaya Diniz, completou dois anos de vida nesta quarta-feira, 22, e no mesmo dia comemorou a data com um festão temático cheio de detalhes personalizados.

Em seus stories no Instagram, a artista compartilhou vídeos exibindo como foi o evento e impressionou ao mostrar a decoração com tema de Disney Country, feita mais uma vez pela planejadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, que já organizou os 50 anos de Ivete Sangalo e várias festas de outros nomes conhecidos como Ticiane Pinheiro.

Com os vídeos, Simone Mendes mostrou que o buffet foi todo decorado com os personagens de Mickey e Minnie em um clima de fazenda. Além da mesa principal, todo o espaço foi preenchido com itens personalizados para o tema e com o nome da aniversariante.

Além de vários tipos de comida, desde japonesa até os quitutes comuns para festinhas de criança, os convidados puderam se deliciar com pipocas de vários sabores, docinhos e levar lembrancinhas para casa.

Para o momento especial, a cantora apostou em um look estampado de uma grife e a herdeira também usou um vestido da marca combinando com mãe.

Veja as fotos do aniversário da filha de Simone Mendes:

Simone vende seu bem mais valioso para dividir grana com a irmã: "Eu tive"

A cantora sertaneja Simone, que fez durante anos uma parceria de sucesso com a irmã Simaria, esclareceu detalhes sobre a divisão dos bens entre as duas desde que elas decidiram romper a dupla.

Segundo ela, o avião particular que as duas usavam para viagens acaba de ser vendido para que o dinheiro seja dividido entre as cantoras. “Até essa semana tinha, mas agora vendeu”, disse ela ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Ela garantiu que a decisão foi justa . “Por causa da divisão das coisas minhas e da minha irmã, né? Teve que vender o avião para cada um ficar com suas coisinhas”, disse ela.

Na entrevista, ela ainda disse que as duas nunca mais se falaram. "Nós nos falamos depois, só que teve um dia em que eu mandei mensagem e ela não me respondeu mais. Minha porta está sempre aberta, ela é o amor da minha vida, minha irmã. Nossas coisas nós resolvemos em casa, porque nós somos família. Lutamos e brigamos um pelo outro. Sempre vou defendê-la", disse ela ao mesmo jornalista.