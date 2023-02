Simone vende seu bem mais valioso para dividir grana com a irmã: "Eu tive"

Simone vende seu bem mais valioso; dupla era dona de um jatinho particular que precisou ser vendido

A cantora sertaneja Simone, que fez durante anos uma parceria de sucesso com a irmã Simaria, esclareceu detalhes sobre a divisão dos bens entre as duas desde que elas decidiram romper a dupla.

Segundo ela, o avião particular que as duas usavam para viagens acaba de ser vendido para que o dinheiro seja dividido entre as cantoras. “Até essa semana tinha, mas agora vendeu”, disse ela ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Ela garantiu que a decisão foi justa . “Por causa da divisão das coisas minhas e da minha irmã, né? Teve que vender o avião para cada um ficar com suas coisinhas”, disse ela.

Na entrevista, ela ainda disse que as duas nunca mais se falaram. "Nós nos falamos depois, só que teve um dia em que eu mandei mensagem e ela não me respondeu mais. Minha porta está sempre aberta, ela é o amor da minha vida, minha irmã. Nossas coisas nós resolvemos em casa, porque nós somos família. Lutamos e brigamos um pelo outro. Sempre vou defendê-la", disse ela ao mesmo jornalista.

Simone fala sobre o nome do novo DVD

Recentemente, Simone contou sobre a inspiração para o nome do seu EP e DVD da carreira solo, que é 'Cintilante'. “Esse nome é muito especial. Cintilante é tudo que é bom, legal, maravilhoso. Eu tenho um vocabulário Simonês e, quando gosto muito de alguma coisa, falo que é cintilante, no sentido de bacana, top. Procurei todos os títulos das músicas que têm no meu trabalho, nada encaixava. Pensei que tinha que ser algo do meu dia a dia e por isso Cintilante, tem tudo a ver comigo”, contou.

A sertaneja contou que cada detalhe do projeto foi produzido como uma forma de refletir a sua identidade através das músicas. “Esse projeto tem tudo a ver com a minha pessoa, identidade e jeito de ser. Eu queria que as pessoas trouxessem para dentro desse projeto uma cara Simone Mendes. Estudando e pensando em como fazer, chegamos nesse resultado lindo”, disse ela, e completou: "O trabalho que tem a minha cara, com certeza. Um trabalho simples, bonito, alegre e que vai mexer com o coração do povo. Com essa busca de me permitir fazer o novo, me redescobrir, descobrir do que sou capaz e reencontrar minha força".