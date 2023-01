Simone Mendes dá detalhes sobre EP solo e revela desejo de se tornar a número 1 do Brasil: ‘Estou pronta’

Após o fim da dupla com Simaria, Simone Mendes contratou produtor de Marilia Mendonça para cuidar de sua carreira solo

Na última terça-feira, 24, durante a coletiva de Imprensa com a participação da Caras digital, Simone Mendes (38), que segue carreira solo após o fim da dupla com Simaria (40), deu detalhes sobre o seu primeiro projeto solo, o EP ‘Cintilante’, que foi lançado nas plataformas de streaming, nesta quinta-feira, 26.

A sertaneja revelou que essa é a primeira vez que participa da produção de um álbum, desde a escolha do repertório até a equipe que estaria por trás do EP. “Esse trabalho está servindo de aprendizado, mesmo sendo um desafio. As pessoas me amam, tenho recebido muito amor do público, da imprensa, de todo um país e sou muito agradecida. Muitas vezes cheguei a duvidar da minha competência, mas agora tenho certeza que sou importante”.

Para a coletânea do novo projeto, Simone elegeu quatro canções inéditas:Erro Gostoso, Dois Fugitivos, Arruma a Mala e Amnésia do Beijo. A produção dos hits é assinada pelo premiado Eduardo Pepato, que foi responsável pela carreira de Marília Mendonça (1995-2021).

“Na primeira conversa, disse assim para ele: Gostaria muito que você fizesse o meu trabalho. Mas gostaria que você o pegasse no colo, com muito amor e carinho, como se fosse um filho seu. Ele respondeu: ‘Sinto no meu coração que preciso cuidar de você’”, conta ela. “Graças a Deus, estou vivendo essa experiência com muito carinho e muita felicidade”, emendou.

Na sequência, Simone contou um momento marcante que vivenciou durante o processo da produção de seu novo EP: "Quando sentei com o Eduardo para mostrar algumas coisas que eu já havia separado para ver se eu estava no caminho certo, ele me perguntou quantas músicas eu tinha. Tinha 12. Ele perguntou 'sabe de quantas músicas precisa pra fazer Tinha 12. Ele perguntou 'sabe de quantas músicas precisa pra fazer um repertório? Umas 2 mil'. Então eu estava no caminho”, afirmou.

INSPIRAÇÃO PARA O EP.

Questionada sobre a origem da inspiração para o nome do EP, Simone explicou que a palavra já fazia parte de seu vocabulário pessoal. “Esse nome é muito especial. Cintilante é tudo que é bom, legal, maravilhoso. Eu tenho um vocabulário Simonês e, quando gosto muito de alguma coisa, falo que é cintilante, no sentido de bacana, top. Procurei todos os títulos das músicas que têm no meu trabalho, nada encaixava. Pensei que tinha que ser algo do meu dia a dia e por isso Cintilante, tem tudo a ver comigo”, contou.

A sertaneja contou que cada detalhe do projeto foi produzido como uma forma de refletir a sua identidade através das músicas. “Esse projeto tem tudo a ver com a minha pessoa, identidade e jeito de ser. Eu queria que as pessoas trouxessem para dentro desse projeto uma cara Simone Mendes. Estudando e pensando em como fazer, chegamos nesse resultado lindo”.

Em seguida, a artista afirmou que o seu novo projeto irá conquistar todos os estilos musicais e prometeu que o repertório será o novo hit dos fãs. “O trabalho que tem a minha cara, com certeza. Um trabalho simples, bonito, alegre e que vai mexer com o coração do povo. Com essa busca de me permitir fazer o novo, me redescobrir, descobrir do que sou capaz e reencontrar minha força”, ressaltou.

CONVIDADOS PARA A TURNÊ

Para o lançamento de sua carreira solo, Simone Mendes optou por não ter participações neste trabalho de estreia. Porém, nos próximos projetos ela deseja realizar alguns feats especiais.

“É um momento de me redescobrir, de me testar, de medir o carinho do povo comigo. Eu acredito, que eu tinha que estar só nesse momento, mostrando para o povo a minha força, a minha paixão pela música, e é isso que vocês poderão conferir nesse novo trabalho”, iniciou

“Nos próximos trabalhos, com certeza a gente vai ter participações de artistas maravilhosos, tenho vários desejos no meu coração de gravar com pessoas incríveis, que ainda não gravei. Com certeza deve vir uma parceria para os próximos, mas agora eu queria me testar”, concluiu.