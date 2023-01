Simone Mendes afirma que shows sem Simaria a prepararam para carreira solo: 'Enfrentei Sozinha'

Após fim da dupla com Simaria, Simone Mendes revelou que se sentiu insegura e até pensou em desistir da carreira solo

Ela voltou! Simone Mendes (38) se prepara para lançar o primeiro EP de sua carreira solo, após o fim da dupla com a irmã, Simaria (40). Cintilante é o grande projeto que marca sua volta aos palcos.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 24, a cantora revelou que se sentiu insegura depois que se separou da irmã, porém todo o processo que ela enfrentou a preparou para esse momento. Já que durante um período de quase um ano, Simone precisou fazer diversos shows sozinha, para cobrir a falta de Simaria que estava ausente para cuidar da saúde.

"Muitas vezes cobri muitas agendas da dupla sozinha no palco. Teve um período que fiquei quase um ano sozinha, quando minha irmãzinha adoeceu, entendia que tinha que viver aquilo por causa do processo que ela estava vivendo, mas foi uma escola para que hoje enfrentasse a multidão e o povo sozinha. Criei casca", diz.

Na sequência, a sertaneja afirmou que tudo teve o propósito de prepará-la para enfrentar os desafios atuais. Porém, na época, ela não entendia o porquê da situação e muita das vezes até chegou a duvidar de sua capacidade artística, quase colocando um ponto final em sua carreira.

"Eu descobri dentro de mim, uma força que eu achava que eu não tinha! Muitas vezes eu desacreditei do meu dom, do meu talento, de onde eu era capaz de chegar e a vida foi me mostrando, os fãs.. houve uma insegurança, sim, fiquei com medo, pensei vou ou não vou. Só que o amor pela música me fez enfrentar qualquer barreira”, contou.

“Amo tanto o que eu faço, é um trabalho tão bacana, que ele não me pesa. É muito massa subir no palco e ver a multidão cantar, receber o carinho do povo, ver que o trabalho que você fez com tanta dedicação chegou ao coração do outro", concluiu.