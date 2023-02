Filha de Simone Mendes dá show de fofura em fotos inéditas: ''Boneca''

Em seu aniversário, filha de Simone Mendes encantou ao surgir em fotos publicadas pela cantora e pelo pai, Kaká Diniz

A filha de Simone Mendes e Kaká Diniz, Zaya Diniz, está completando dois anos nesta quarta-feira, 22, e os papais não deixaram de homenagear a herdeira na rede social.

Com várias fotos fofíssimas da garota, a cantora celebrou o aniversário de sua caçulinha e falou sobre amor que sente pela garota.

"Hoje é dia da minha boneca @zayadiniz. Você chegou pra trazer ainda mais alegria pra nossa família, nós te amamos incondicionalmente! Toda sorte de benção sobre sua vida minha pequena, mamãe te ama parabéns!", disse Simone.

O esposo da famosa, o empresário Kaká Diniz, também escreveu uma declaração para a filha e encantou com cliques ao lado dela.

"Minha princesa, nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria ser agraciado com a dádiva divina de ser seu pai. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter vocês, meu pilar de sustentação. Antes, quando solteiro, eu saia de casa e não queria voltar, pois não tinha ninguém a me esperar. Hoje eu saio pra cumprir minha missão no mundo, mas meu coração logo chora de saudades com vontade de voltar pra casa, pois eu sei que tem alguém que me espera, tem uma família que Deus me presenteou para fazer nossos dias mais felizes aqui na terra", falou ele.



"Eu escrevo hoje, dia 22/02/2023. Você vai ler futuramente, mas já deixo aqui registrado para que você tenha uma memória afetiva de tudo que você representa pra minha vida. Eu te amo com todo meu amor, toda minha força, todo o meu ser. Parabéns minha princesa. Só desejo o melhor do mundo pra você, que Ele te poupe da maldade que existe na terra, e que você saiba que a minha vida está disponível pra salvar a sua, se preciso for. Te amo! 2 aninhos", declarou-se Kaká.

Veja as fotos da filha de Simone Mendes e Kaká Diniz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaka Diniz (@kakadiniz)

Simone Mendes é criticada ao usar look ousado

A cantora Simone foi criticada nas redes sociais após aparecer com um look bem ousado para um show realizado durante o Carnaval. É que ela apostou em uma produção com um decote bem generoso, o que acabou rendendo críticas.

Isso porque eles lembraram que ela fez críticas públicas para os looks usados pela irmã Simaria."Ué, fala da irmã e usa essa roupa?", disse um. "A hipocrisia começa quando reclamava do decote da irmã, mas é cristã e está no carnaval, é aquele ditado né, não julgue para não seres julgados!", comentou outro.

A aparição da sertaneja no Carnaval também deixou os fãs perplexos. "Sinceramente não dá para entender. Ela diz ser cristã, e está no Carnaval. Não entendo mais nada", disse um. "A evangélica que pula Carnaval!", afirmou outro.