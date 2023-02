Simone é acusada de hipocrisia após usar look ousado em show: "Criticava a irmã"

Simone é acusada de hipocrisia após look picante publicado nas redes sociais; veja

A cantora Simone foi criticada nas redes sociais após aparecer com um look bem ousado para um show realizado durante o Carnaval. É que ela apostou em uma produção com um decote bem generoso, o que acabou rendendo críticas.

Isso porque eles lembraram que ela fez críticas públicas para os looks usados pela irmã Simaria."Ué, fala da irmã e usa essa roupa?", disse um. "A hipocrisia começa quando reclamava do decote da irmã, mas é cristã e está no carnaval, é aquele ditado né, não julgue para não seres julgados!", comentou outro.

A aparição da sertaneja no Carnaval também deixou os fãs perplexos. "Sinceramente não dá para entender. Ela diz ser cristã, e está no Carnaval. Não entendo mais nada", disse um. "A evangélica que pula Carnaval!", afirmou outro.

O LOOK

Nas redes sociais, a artista apareceu usando um macacão rosa justíssimo ao corpo e com detalhes brilhantes. O modelito ainda contou com um decote profundo, que valorizou o colo desenhando dela.

Para completar o visual, a morena colocou sapatos transparentes, brincos de argolas e maquiagem impecável. Tanto que o marido, o empresário Kaká Diniz, encheu a amada de elogios. “Ser humano mais linda desse mundo”, disse ele nos comentários.