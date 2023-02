Simone Mendes usa look embalado à vácuo para show

Simone Mendes elege macacão embalado à vácuo e desenha suas curvas poderosas para show da carreira solo

A cantora Simone Mendes (38) valorizou o seu corpo curvilíneo ao caprichar na escolhar do figurino para mais um show de sua carreira solo no último final de semana. A estrela surgiu com um look ousado e no estilo de 'embalado à vácuo', destacando todos os detalhes do corpaço da musa.

Nas redes sociais, a artista apareceu usando um macacão rosa justíssimo ao corpo e com detalhes brilhantes. O modelito ainda contou com um decote profundo, que valorizou o colo desenhando dela.

Para completar o visual, a morena colocou sapatos transparentes, brincos de argolas e maquiagem impecável. Tanto que o marido, o empresário Kaká Diniz, encheu a amada de elogios. “Ser humano mais linda desse mundo”, disse ele nos comentários.

Simone Mendes relembra reunião sobre o fim da dupla com Simaria

Após a entrevista polêmica de Simaria para o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Simone e Simaria se reuniram com seus empresários para definir o rumo da carreira. Agora, Simone contou que foi ali que decidiram seguir carreiras separadas.

“Após a entrevista, a gente marcou um encontro, uma reunião, com os empresários, a gravadora, e nessa conversa entre todos, ela decidiu que queria tirar um ano para ela, para a vida dela, e a gente respeita a vontade dela, o desejo. E eu acredito que a vida tem ciclos. E naquela reunião a gente entendeu que ela precisava viver os desejos dela, o momento dela, e aí eu entendi que eu amo cantar, que a minha vida é estar nos palcos, é viver o que eu tenho para viver. E dessa forma o ciclo se encerrou. Ela segue feliz, eu estou feliz vivendo o meu trabalho, e estamos dessa forma, cada uma vivendo feliz da forma que está”, afirmou ela ao colunista.

Logo depois, o colunista quis saber se Simone e Simaria estão mantendo o contato e a cantora revelou que a irmã deixou de responder uma mensagem que mandou. “A gente se falou depois. Só que teve um dia que eu mandei uma mensagem e ela não me respondeu. E eu pensei comigo: ela deve estar resolvendo a vida dela, está vivendo a vida dela e está tudo bem. A minha porta está sempre aberta. Ela é o amor da minha vida. É a minha irmã. As nossas coisas a gente resolve em casa porque somos família. Família é aquele que luta pelo outro, que briga pelo outro, como já aconteceu uma vez pelo outro”, disse ela.