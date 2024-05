Filha de Lucas Chumbo ganha festinha de aniversário após surfista voltar do RS

De volta ao Rio, Lucas Chumbo e a esposa celebraram o aniversário de 2 anos da filha, Maitê; surfista estava ajudando vítimas no RS

Filha mais velha do surfista Lucas Chumbo, a pequena Maitê, fruto de seu casamento com a advogada Monise Alves, ganhou uma festinha especial para comemorar a chegada de mais um aninho de vida. No último domingo, 19, a herdeira do ex-participante do BBB 20 celebrou seus 2 aninhos ao lado de amigos e familiares.

Para quem não acompanhou, Maitê fez aniversário ainda no início do mês, no dia 9 de maio. A festinha, no entanto, precisou ser adiada após o carioca Lucas Chumbo se deslocar até o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas ilhadas das enchentes que assolam as regiões.

Com isso, a família decidiu celebrar a data especial apenas quando o surfista retornasse para casa, no Rio de Janeiro. A comemoração intimista contou com o tema do desenho infantil Masha e o Urso, com uma mesa bastante decorada e repleta de balões nas cores roxa e verde.

Esbanjando fofura, a filha de Lucas Chumbo encantou os convidados ao surgir sorridente no evento. Além da pequena Maitê, o surfista e Monise também são pais do caçula Zion, de quase 9 meses de vida.

Confira as fotos do aniversário de Maitê:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Chianca "Chumbo" (@lucaschumbo)

No RS, Chumbo desabafa por não estar no aniversário da filha

O surfista Lucas Chumbo está ao lado de Pedro Scooby nos resgates das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, 09, foi o aniversário de 2 anos de sua filha com a advogada Monise Alves e ele não pode celebrar pessoalmente o novo ciclo da pequena Maitê.

Em sua rede social, o atleta lamentou a situação nesta sexta-feira, 10, ao postar um vídeo ao lado de sua família. Apesar da saudade, ele se mostrou grato por todos estarem seguros e comentou que seus amados entenderão sua ausência por estar ajudando a salvar vidas.

"Ontem foi aniversário da minha princesa, @maitechianca! Papai não pode estar com ela mas sei que quando ela entender, ela vai me perdoar. Te amo muito minha vida, com você aprendi o verdadeiro sentido do amor e em meio a tudo que tenho vivido agradeço muito por estar segura e ter seu sorriso na volta é compensador. Vocês fazem minha vida ter sentido", escreveu ele.