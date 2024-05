Lucas Chumbo desabafa por não estar no aniversário da filha: 'Me perdoar'

Ajudando em resgates no Rio Grande do Sul, surfista Lucas Chumbo desabafa por não estar presente no aniversário da filha, de 2 anos

O surfista Lucas Chumbo está ao lado de Pedro Scooby nos resgates das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, 09, foi o aniversário de 2 anos de sua filha com a advogada Monise Alves e ele não pode celebrar pessoalmente o novo ciclo da pequena Maitê.

Em sua rede social, o atleta lamentou a situação nesta sexta-feira, 10, ao postar um vídeo ao lado de sua família. Apesar da saudade, ele se mostrou grato por todos estarem seguros e comentou que seus amados entenderão sua ausência por estar ajudando a salvar vidas.

"Ontem foi aniversário da minha princesa, @maitechianca ! Papai não pode estar com ela mas sei que quando ela entender, ela vai me perdoar. Te amo muito minha vida, com você aprendi o verdadeiro sentido do amor e em meio a tudo que tenho vivido agradeço muito por estar segura e ter seu sorriso na volta é compensador. Vocês fazem minha vida ter sentido", escreveu ele.

Além da pequena Maitê, Lucas Chumbo e Monise Alves também são pais de Zion, de quase 9 meses de vida.

Para quem não sabe, Lucas Chumbo, Pedro Scooby e outros amigos surfistas saíram do Rio de Janeiro em direção ao Rio Grande do Sul para auxiliar no resgate de moradores em meio a enchentes com jet ski. Na última quarta-feira, 8, a esposa do atleta emocionou os internautas ao compartilhar a imagem do momento em que ele resgatou um bebê.

Pedro Scooby desabafa sobre situação no RS

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul para ajudar a resgatar e dar apoio para as vítimas das enchentes na região. Com isso, ele faz breves atualizações para os seguidores nas redes sociais sobre como anda o trabalho por lá.

Na madrugada desta sexta-feira, 10, ele contou que passou o dia organizando logística de sua equipe e foi visitar um abrigo de pessoas que perderam suas casas. Além disso, ele disse que começou a ver os corpos de animais e pessoas que não sobreviveram. Veja o que ele falou aqui.