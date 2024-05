Pedro Scooby desabafa sobre situação no RS: ‘Milhões de bactérias’

Pedro Scooby atualiza os seguidores sobre sua rotina de resgates e apoio no Rio Grande do Sul e agradece sua esposa pelo apoio

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul para ajudar a resgatar e dar apoio para as vítimas das enchentes na região. Com isso, ele faz breves atualizações para os seguidores nas redes sociais sobre como anda o trabalho por lá.

Na madrugada desta sexta-feira, 10, ele contou que passou o dia organizando logística de sua equipe e foi visitar um abrigo de pessoas que perderam suas casas. Além disso, ele disse que começou a ver os corpos de animais e pessoas que não sobreviveram.

"Eu tenho falado muito para as pessoas, manda mantimentos para cá. E recebi três notícias. Uma é o Dr. Gustavo, que no começo da viagem, quando a gente parou no posto de gasolina para abastecer, ele encontrou com a gente e mandou um saco de remédios, deu uns remédios para a gente contra leptospirose. A água que a gente entra tem bicho morto, tem gente morta, tem milhões de bactérias, meu pé está cheio de perebas, por sinal. E ele deu a notícia hoje de que conseguiu 300 toneladas de mantimentos aqui para o sul. Obrigado, doutor”, disse ele.

E completou: "Meu irmão, Fabio Lopes, chefe do Grupo Especial de Reação em São Paulo, conseguiu mandar três caminhões com tudo o que se possa imaginar para o Rio Grande do Sul e mandou uma equipe porque aqui está tendo muito problema de segurança pública. E mandou ainda uns drones para levar mantimentos para as pessoas, obrigada meu irmão”.

Por fim, Scooby mandou um recado especial para sua esposa, a modelo Cintia Dicker, que ficou no Rio de Janeiro com a filha, Aurora, e o enteado, Dom. "Minha digníssima esposa, nem sabia que ela estava fazendo, porque estou alienado do planeta, dormi menos de 10 horas nos últimos cinco dias, estou passando o dia inteiro na água. Em menos de 48 horas, ela juntou dois caminhões de mantimentos aqui para o Sul, que é a terra dela, mas, mesmo eu estando aqui, ela não parou nenhum segundo e ainda está cuidando do Dom e da Aurora. Não tenho palavras para te agradecer, você é demais, te amo", afirmou.

Luana Piovani fala de Pedro Scooby

Após criticar a postura de Pedro Scooby com a educação de seu filho, a atriz Luana Piovani elogiou o ex-marido em suas redes sociais. Nesta quinta-feira, 9, a famosa reconheceu o trabalho do surfista, que está ajudando no resgate de pessoas ilhadas nas enchentes do Rio Grande do Sul.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Luana compartilhou um vídeo onde o ex-BBB falou sobre como está sendo seu voluntariado no estado. No registro, Scooby contou que sempre treinou muito para resgates em sua experiência com ondas grandes, e ainda falou sobre sua batalha em tentar fazer com que as pessoas deixem suas casas, mesmo com relutância.

Ao republicar os vídeos, a atriz fez questão de elogiar o ex-marido e apoiá-lo por sua braveza. "Deus os abençoe. SOLIEDARIEDADE. COMPAIXÃO", escreveu Luana, que passou o dia compartilhando informações para que seus seguidores pudessem doar ao estado do sul do Brasil.