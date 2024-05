Após crítica, Luana Piovani elogia Pedro Scooby por ajuda ao RS: "Compaixão"

Após criticar seu ex-marido sobre educação do filho, Luana Piovani elogia Pedro Scooby por sua ajuda ao Rio Grande do Sul; confira!

Após criticar a postura de Pedro Scooby com a educação de seu filho, a atriz Luana Piovani elogiou o ex-marido em suas redes sociais. Nesta quinta-feira, 9, a famosa reconheceu o trabalho do surfista, que está ajudando no resgate de pessoas ilhadas nas enchentes do Rio Grande do Sul.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Luana compartilhou um vídeo onde o ex-BBB falou sobre como está sendo seu voluntariado no estado. No registro, Scooby contou que sempre treinou muito para resgates em sua experiência com ondas grandes, e ainda falou sobre sua batalha em tentar fazer com que as pessoas deixem suas casas, mesmo com relutância.

Ao republicar os vídeos, a atriz fez questão de elogiar o ex-marido e apoiá-lo por sua braveza. "Deus os abençoe. SOLIEDARIEDADE. COMPAIXÃO", escreveu Luana, que passou o dia compartilhando informações para que seus seguidores pudessem doar ao estado do sul do Brasil.

Vale lembrar que Luana Piovani foi recentemente ordenada pela Justiça de Portugal a não mencionar o nome de Pedro Scooby em suas redes sociais. Isso, no entanto, não lhe impediu de criticá-lo na web. Recentemente, ela revelou que o filho mais velho do ex-casal, Dom, de 12 anos, não está frequentando a escola desde que passou a morar com o pai. A crítica foi ignorada pelo surfista, que seguiu com seu trabalho no Rio Grande do Sul.

Luana Piovani expõe que o filho não frequenta escola desde mudança com Scooby

Enquanto Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul oferecendo apoio às vítimas das enchentes, Luana Piovani trouxe à tona em suas redes sociais uma questão preocupante envolvendo o filho deles, Dom, de 12 anos. De acordo com a atriz, desde que o herdeiro deixou sua casa em Portugal para morar com o pai no Brasil, ele ainda não foi à escola.

Através dos stories no Instagram, Luana compartilhou uma captura de tela de diversas pessoas parabenizando o surfista pela iniciativa de apoiar a região sul do país. Inclusive, em alguns comentários os seguidores cobraram um posicionamento da apresentadora: “Sempre mete marra para criticar o Scooby, quero ver elogiar ele agora”, diz uma das mensagens.

No entanto, a atriz aproveitou a cobrança dos seguidores para alfinetar o ex-marido e expor sua preocupação com o filho: “Meu filho está faz 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não foi para escola”, iniciou. Na sequência, a apresentadora não hesitou em responder aos comentários: “Para vocês que acham ele o máximo, peguem a senha”, ela disparou.