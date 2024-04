Luana Piovani perde processo para Pedro Scooby e ironiza decisão da Justiça

Luana Piovani perde processo movido por Pedro Scooby e ironiza decisão da Jusiça em novo vídeo nas redes sociais; saiba mais

A atriz Luana Piovani perdeu processo movido por seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby, nesta quarta-feira, 3. Com a decisão da Justiça de Portugal, a famosa está proibida de falar sobre ele nas redes sociais, mas isso não lhe impediu de desabafar sobre o assunto com seus seguidores.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Luana contou sobre a decisão da Justiça sobre o processo movido pelo pai de seus filhos, Dom, Bem e Liz. Segundo a famosa, agora ela tem algumas dívidas em aberto devido ao processo.

"Como eu fui considerada culpada, tem multas 'penduradinhas' por eu falar do Genitor, uma vez que eu não posso falar sobre o Genitor na internet, queimar o filme dele", revelou Luana, que ainda aproveitou para alfinetar Scooby. "Como se eu precisasse queimar o filme dele, ele faz coisas tão geniais. É só a gente dar um Google pra ver as coisas maravilhosas que tem a respeito dele na internet, não é mesmo? Inclusive com os seus amigos parças e tudo", disse ela.

Em seguida, Luana ainda ironizou a situação e disse como irá lidar com a decisão da Justiça. "Eu não tenho esse dinheiro para dar pro governo português porque eu tô falando verdades na internet. Então o que eu vou fazer: tiro todo meu dinheiro da conta, fico sem nenhuma tusta, o que é ótimo, porque agora papai vai pagar as minhas contas, e eu vou viver de bico", brincou a atriz.

Confira o vídeo:

