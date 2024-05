Esposa de Lucas Chumbo se emociona após surfista resgatar bebê no RS

Ao lado de Pedro Scooby e outros surfistas, Lucas Chumbo está ajudando no resgate de pessoas ilhadas no Rio Grande do Sul: 'Orgulho'

Ao lado de Pedro Scooby e outros atletas, o surfista e ex-BBB Lucas Chumbo está ajudando no resgate de moradores ilhados no Rio Grande do Sul desde o início desta semana. Em um ato de solidariedade, o grupo de amigos saiu do Rio de Janeiro com alguns jet skis e seguiu viagem de carro até as regiões afetadas pelas enchentes.

Na última quarta-feira, 8, a esposa de Lucas Chumbo usou as redes sociais para dividir com o público uma imagem emocionante do surfista. Em seu Instagram oficial, a advogada Monise Alves publicou uma foto do marido sorridente após conseguir resgatar um bebê.

"Recebi essa foto agora pouco e foi impossível segurar as lágrimas. Só consegui pensar em como nossos filhos têm sorte. Ele saiu de casa só com a roupa do corpo, uma roupa de borracha e a vontade de ajudar. Obrigada por tanto, meu amor. Muito orgulho por aqui", declarou Monise na legenda da postagem.

Nos comentários, a mãe da criança agradeceu toda ajuda e solidariedade do surfista. "As gêmeas estão juntas novamente graças ao resgate de homens que saíram das suas casas para fazer a diferença. Gratidão @lucaschumbo, @pedroscooby e toda sua equipe de homens desbravadores", disse a mulher em seu perfil.

Pedro Scooby encerra dia de resgates antes do previsto

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros nomes do surf encerraram nesta quarta-feira, 8, o terceiro dia de resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim como no primeiro dia, a equipe se concentrou em Eldorado do Sul.

Devido ao temporal previsto para cair no estado, a missão precisou encerrar mais cedo do que o planejado. Em seu perfil oficial no Instagram, o surfista Ian Cosenza explicou que eles foram orientados a interromper os trabalhos de hoje.

"Breve relato do último pai de família a ser resgatado, antes da tempestade nos obrigar a sair da zona afetada", escreveu ele, enquanto exibia um vídeo do resgate. "Obrigado, viu! Vocês são uma bênção, vocês fazem diferença no país. Gratidão", agradeceu o morador resgatado por ele. "A gente faz o que a gente sentiu que tinha que ser feito. Daqui a pouco você estará lá em segurança, família tá bem, isso que é o importante", ressaltou o atleta.

