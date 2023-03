Fabiola Gadelha reúne a família no aniversário do marido: "Amamos você sem limites"

Bruno Amaral, marido de Fabiola Gadelha, completou 40 anos e ganhou uma festa temática para comemorar a data especial ao lado da família

Fabiola Gadelha (42) reuniu a família para comemorar mais um ano de vida do marido, Bruno Amaral, que completou 40 anos de vida nesta última quarta-feira, 8.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou algumas fotos da celebração, e dividiu com os fãs os detalhes da festa, toda decorada com o clima da praia, incluindo o bolo e os docinhos. Nos cliques, o aniversariante aparece sorridente ao lado da esposa, da filha, Yarin, que está com 10 meses, e dos enteados, Adrian e Adriel.

Além de mostrar os detalhes da festa, Fabiola também se declarou para o marido. Ela compartilhou um vídeo mostrando vários momentos dos dois juntos, incluindo do dia em que eles se casaram, e se declarou.

"Dia do meu Homem! Fiz uma pequena retrospectiva da nossa sintonia! Obrigada por dizer sim para o nosso encontro, para nossa história, para nossa família que agora cresceu em amor de uma forma sobrenatural, com a chegada da nossa Yarin! Amamos você sem limites! Feliz 40tão!", disse ela.

Com microvestido, Fabiola dança com o filho

Recentemente, Fabiola Gadelha chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir dançando ao lado de seu filho, Adriel Gadelha. No feed do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo em que aparece exibindo seu corpão ao usar um microvestido laranja. Ela e o herdeiro aparecem na gravação sorridentes, enquanto fazem a performance. "Só no gingado", disse a artista.

