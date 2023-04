Esposa de Eduardo Costa mostra detalhes de decoração no casamento no civil

Em novas fotos, esposa de Eduardo Costa mostra decoração luxuosa de casamento no civil com o cantor; veja

O casamento de Eduardo Costa () com Mariana Polastreli aconteceu na última terça-feira, 4, mesmo dia em que a influenciadora completou 35 anos. Um dia após o evento tão importante em sua vida, e empresária, que tem uma loja online de roupas, compartilhou novas fotos mostrando melhor a decoração do evento.

Em seus stories no Instagram, a loira publicou os cliques exibindo as mesas montadas para a união do civil e impressionou com os detalhes impecáveis. Em tons claros, a decoração preencheu uma mesa principal com bolos e docinhos e uma outra para os convidados fazerem a refeição.

Além de muitas flores, a decoração foi composta por velas e candelabros dourados, que deram um toque luxuoso ao ambiente.

Para selar a união com o cantor, Mariana Polastreli escolheu um vestido branco, que virou críticas e foi comparado a um lençol. Em seus stories, ela já havia revelado que não tinha planejado um look e que nem ela, nem o amado tinham roupa para o evento.

"Eu confesso que eu fiquei muito nervosa na hora, muito, muito, muito, fique assim, meio paralisada, na verdade, gente, eu ia só prender o cabelo, eu mesma ia fazer uma maquiagenzinha, esse vestido eu peguei que tava no closet, eu nem provei o vestido, tive que... nem conto pra vocês as coisas", falou como fez tudo de última hora.

Veja as fotos da decoração do casamento no civil de Eduardo Costa:

Eduardo Costa e Mariana Polastreli se casam no civil em cerimônia simples

O cantor Eduardo Costa oficializou o casamento no civil com Mariana Polastreli nesta terça-feira, 4, data em que a influenciadora digital completou 35 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou duas fotos em que aparece ao lado do marido e celebrou o casamento. "Oficialmente casados", escreveu a loira na legenda da publicação.

Para o casamento, que contou apenas com a presença da família dos noivos, Eduardo Costa surgiu usando uma camisa, uma calça clara e tênis . Já a noiva apostou em um vestido longo, frente única, com um cinto, além de um lindo penteado com tranças.