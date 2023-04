Vestido da esposa de Eduardo Costa em casamento sofre críticas: "Um lençol"

Vestido da esposa de Eduardo Costa não agradou; visual humilde decepcionou os fãs

A empresária e influenciadora Mariana Polastreli foi criticada nas redes sociais após usar um vestido bem simples na cerimônia em que oficializou a união com o cantor sertanejo Eduardo Costa. A celebração aconteceu na noite desta terça-feira (4).

"A mulher se veste tão bem e o vestido de uma noite tão especial deixou a desejar. Mesmo assim felicidades!", disse um fã. "Parece um lençol", disse outro. "Acho que o vestido não é o mais importante, o mais importante é eles serem felizes", comentou um terceiro que também não gostou da peça.

Outros fãs defenderam a influenciadora."Você tem um péssimo gosto pra roupas, pode ter certeza! Um vestido belíssimo, além de muito caro", elogiou um. "A humildade dela prevaleceu em ser simples mesmo casando com um homem rico. Achei lindo o vestido simples dela. Que sejam muito felizes", desejou outro.

Mais cedo, a esposa do cantor contou que tudo foi meio improvisado e que a ideia não foi fazer um evento luxuoso. "Eu confesso que eu fiquei muito nervosa na hora, muito, muito, muito, fique assim, meio paralisada, na verdade, gente, eu ia só prender o cabelo, eu mesma ia fazer uma maquiagenzinha, esse vestido eu peguei que tava no closet, eu nem provei o vestido, tive que... nem conto pra vocês as coisas", falou como fez tudo de última hora.

Eduardo Costa e Mariana Polastreli se casam no civil em cerimônia simples

O cantor Eduardo Costa oficializou o casamento no civil com Mariana Polastreli nesta terça-feira, 4, data em que a influenciadora digital completou 35 anos de vida.

Para o evento, que contou apenas com a presença da família dos noivos, o artista surgiu usando uma camisa, uma calça clara e tênis. Já a noiva apostou em um vestido longo, frente única, com um cinto, além de um lindo penteado com tranças.

Em recente entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Eduardo Costa falou sobre os planos para o casamento religioso. "A Mariana é evangélica e eu sou judeu. Nós temos religiões diferentes, então vamos fazer uma cerimônia tanto para ela quanto para mim. O importante é Deus estar presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família", contou o artista.

O cantor ainda revelou que os dois pretendem aumentar a família em breve. "A gente está planejando uma menininha, se Deus quiser", afirmou.