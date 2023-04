Esposa de Eduardo Costa revela bastidores do casamento: ''Nem tinha roupa''

Esposa de Eduardo Costa revela que não programou detalhes de casamento e que tremeu muito durante a cerimônia

A esposa de Eduardo Costa (44), Mariana Polastreli (35), revelou um pouco dos bastidores de seu casamento no civil com o cantor nesta terça-feira, 04, dia também de seu aniversário. Além de ter ganhado felicitações pelo novo ciclo, a influenciadora contou que recebeu várias mensagens sobre o evento com o amado.

Em seus stories, a loira comentou que ficou bastante nervosa na hora de oficializar a união no civil. E que, apesar de terem aparecido arrumados para a troca de alianças, ela e o artista não tinham nem programado seus looks para o casamento.

"Eu confesso que eu fiquei muito nervosa na hora, muito, muito, muito, fique assim, meio paralisada, na verdade, gente, eu ia só prender o cabelo, eu mesma ia fazer uma maquiagenzinha, esse vestido eu peguei que tava no closet, eu nem provei o vestido, tive que... nem conto pra vocês as coisas", falou como fez tudo de última hora.

Inclusive, o cantor ia se casar de calça jeans: "Eduardo nem tinha roupa aqui, de última hora, já quase na hora que o juiz de paz tinha chegado que eu, ia colocar uma calça jeans, mas aí as meninas fizeram uma decoração muito legal, ficou muito bacana".

Mariana Polastreli detalhou como estava se sentindo durante o evento. "Fiquei me sentindo um pouco envergonhada, acho que no momento fiquei tremendo muito, ansiosa, mas foi melhor que eu esperava e to muito feliz", declarou.

Veja as fotos do casamento de Eduardo Costa e Mariana Polastreli:

Em recente entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Eduardo Costa falou sobre os planos para o casamento religioso. "A Mariana é evangélica e eu sou judeu. Nós temos religiões diferentes, então vamos fazer uma cerimônia tanto para ela quanto para mim. O importante é Deus estar presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família", contou o artista.

O cantor ainda revelou que os dois pretendem aumentar a família em breve. "A gente está planejando uma menininha, se Deus quiser", afirmou.