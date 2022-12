Em sua casa em Orlando, Larissa Manoela faz festão de aniversário: ''Comemorei''

Atriz Larissa Manoela exibiu detalhes de como comemorou seus 22 anos em sua casa fora do Brasil

A atriz Larissa Manoela (22) mostrou nesta sexta-feira, 30, como foi sua festa de aniversário nos últimos dias. Em sua casa em Orlando, nos EUA, a famosa comemorou seus 22 anos com amigos e familiares com uma reunião temática.

Nos registros, a artista global mostrou que escolheu um tema em tons de azul e branco para celebrar a data especial em grande estilo. Combinando com a decoração, ela apostou em um vestido colado, com decote, recortes e de apenas uma manga, de cor azul e verde.

"Comemorei meus 22 anos da forma que mais amo! Em casa, com família, amigos, balões & comidinhas", contou Larissa Manoela ao exibir imagens do momento divertido e das comidas servidas para os convidados.

Nos comentários, os seguidores admiraram os cliques da famosa. "CHEGOU CHEGANDO! Você é tão linda, tão lindo te ver brilhando, FELIZ, SORRINDO. Você é forte, independente e merece muito ser feliz. Que maravilhoso eu poder ser sua escolha todo dia você pra vida toda será a minha", escreveu o noivo, o ator André Luiz Frambach (25). "Amei o look", aprovaram outros a roupa.

No dia 28 de dezembro, no dia de seu aniversário, Larissa Manoela ainda curtiu o dia na Disney. No parque, ela roubou a cena ao apostar em um body neon com recortes.

