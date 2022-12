De body cavado, Larissa Manoela celebra aniversário na Disney: ''Tá maravilhosa''

Na Disney, Larissa Manoela celebrou seus 22 anos com look estiloso e cheio de atitude

A atriz Larissa Manoela comemorou seus 22 anos nesta quarta-feira, 28 de dezembro, em um de seus lugares favoritos: a Disney. Em sua rede social, ela compartilhou fotos curtindo o local em grande estilo e chamou a atenção.

Nos registros feitos no parque norte-americano, a famosa apareceu radiante curtindo o dia e roubou a cena ao surgir usando um body recortado de cor verde neon.

Cheia de atitude, Larissa Manoela combinou a peça nada discreta com um jeans de cintura baixa, tênis e uma bolsa de grife. Além disso, ela entrou no clima da Disney e colocou uma tiara de orelhinha da Minnie.

"My sweet 22. Obrigada por todas as mensagens & por todo amor! Mais uma volta ao sol", disse a famosa na legenda dos registros. Nos comentários, os fãs comemoram o momento com ela. "Muita felicidades", desejaram. "Você tá maravilhosa", admiraram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 28, a artista recebeu uma homenagem de aniversário do noivo, o também ator global André Luiz Frambach (25), que escreveu um textão declarando todo seu amor e admiração pela eleita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela está noiva! André Luiz Frambach pede atriz em casamento em Noronha

Os mais novos noivos! A atriz Larissa Manoela foi pedida em casamento no domingo, 18, pelo seu então namorado, o ator André Luiz Frambach. O pedido tão especial não poderia ter sido em um lugar melhor, visto que o artista pediu a mão de sua amada durante a viagem do casal pelo arquipélago de Fernando de Noronha.

“NOIVOS! A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda!”, escreveram os atores em seus perfis oficiais no Instagram, através de uma publicação compartilhada pelos dois artistas.

Nas fotos, os pombinhos aparecem curtindo uma viagem de barco pelas lindas águas de Noronha. Quando de repente, André se ajoelha e faz o tão esperado pedido! Nos cliques, ela aparece usando um biquíni roxo, enquanto o ator usa uma camisa branca e shorts.