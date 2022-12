Larissa Manoela está noiva! André Luiz Frambach pede namorada em casamento em Noronha

Atriz Larissa Manoela foi pedida em casamento pelo agora noivo André Luiz Frambach em Fernando de Noronha

Os mais novos noivos! A atriz Larissa Manoela (21) foi pedida em casamento neste domingo, 18, pelo seu então namorado, o ator André Luiz Frambach (25). O pedido tão especial não poderia ter sido em um lugar melhor, visto que o artista pediu a mão de sua amada durante a viagem do casal pelo arquipélago de Fernando de Noronha.

“NOIVOS! A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda!”, escreveram os atores em seus perfis oficiais no Instagram, através de uma publicação compartilhada pelos dois artistas.

Nas fotos, os pombinhos aparecem curtindo uma viagem de barco pelas lindas águas de Noronha. Quando de repente, André se ajoelha e faz o tão esperado pedido! Nos cliques, ela aparece usando um biquíni roxo, enquanto o ator usa uma camisa branca e shorts.

Os comentários da publicação de Larissa foram inundados de amigos e fãs parabenizando o lindo casal pelo momento tão especial. “Ahhhhh que Deus abençoe muito casal!”, escreveu a atriz Camila Queiroz (29). “Passada! Felicidades meu amor!”, disse a atriz Klara Castanho (22). “Meu Deus! Eu tava sentindo! Deus abençoes, amiga! Tô chocada, muito amor para vocês!”, exaltou a atriz Maisa (21).

Veja a publicação de Larissa Manoela e André Luiz Frambach com o pedido de casamento do ator:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)



Larissa Manoela choca ao adotar novo visual arrasador

A atriz Larissa Manoela resolveu mudar o visual para começar o próximo ano com os cabelos diferentes. Nesta segunda-feira, 12, a famosa compartilhou fotos exibindo o resultado da transformação e impressionou com a transformação. Toda produzida, usando uma maquiagem marcante, a famosa apareceu exibindo suas novas madeixas e surpreendeu ao adotar uma franjinha. Ainda com os cabelos longos e escuros, Larissa Manoela chamou a atenção com o corte diferente dos fios. "Todo final de ano, é lei!", contou a artista sobre ter o hábito de finalizar o ano renovando o visual.