Larissa Manoela completa 22 anos e ganha declaração do noivo: "Você me ensinou o que é o amor de verdade!"

André Luiz Frambach se declarou para Larissa Manoela, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira, 28.

A família de Larissa Manoela está em festa! Nesta quarta-feira, 28, a estrela completou mais um ano de vida. E para celebrar os 22 anos de vida da artista, o noivo André Luiz Frambach (25) não escondeu o tanto que está apaixonado e se declarou para a amada através de um textão publicado no feed de suas redes sociais.

"Quero começar esse texto do seu novo ciclo dizendo primeiramente o quanto você é corajosa, o quanto você é forte e o quanto você inspira não só o seu noivo, mas como as pessoas que te seguem. O quanto eu te amo! Vamos lá meu amor, seu niver chegou, 22 aninhos, que parecem muito mais, pela sua maturidade, pela sua força, pela sua determinação, meu sorvetinho você é uma mulher com uma luz que não seria possível descrever, mas quem te conhece ou quem já cruzou com você algum dia consegue no mesmo momento identificar. Você não conquistou e continua conquistando tudo o que conquistou a toa, você tem merecimento, você tem força de vontade, você tem dom, você nasceu pra inspirar, pra fazer o bem, para iluminar o caminho, não apenas o seu próprio, mas o de milhões de pessoas", iniciou ele.

Na sequência, ele declarou todo o seu amor por Larissa: "Eu seria repetitivo se eu ficasse aqui falando o quanto eu te amo, o quanto você me faz feliz, o quanto a gente aprende sobre essa vida, sobre escolhas, sobre família, sobre amor, sobre dedicação, sobre o mundo… seria repetitivo porque a gente conversa tanto sobre isso tudo né? Seria repetitivo porque é tão óbvio isso tudo, a gente fala isso um pro outro o tempo todo, né? Seria repetitivo porque a gente mostra pra tudo e todos o quanto a gente faz questão de estarmos sempre coladinhos, né? Seria tudo tão repetitivo e óbvio! Mas o óbvio também precisa ser dito o tempo todo, e é por isso que a gente se fala sempre, e é por isso que tô aqui mostrando pro mundo o que você é pra mim. A sua coragem é algo que realmente me intriga, não pela capacidade de simplesmente fazer e dizer que superou, mas pela capacidade de passar por cima de traumas, medos, receios e até coisas que foram coladas pra você com um sorriso, com uma felicidade, empolgação, foco, amor, que faz a gente vibrar ainda mais essas conquistas", continuou.

"Não poderia deixar de pontuar também o quanto eu fico em paz e feliz do seu lado, os amigos mais próximos já cansaram de falar isso pra você, minha família também: 'volta logo Larissa, ele tá impossível, insuportável'. Já com você eu tô sempre sorrindo, tô sempre pedindo seu colo, tô sempre me sentindo seguro, sempre relaxando e em êxtase de viver e de conhecer ainda mais a vida e o mundo pelos seus , pelos nossos olhos. Você me ensinou o que é o amor de verdade, o amor com troca mútua, pensamentos, sonhos, ideais que se convergem, você me ensinou a acreditar e confiar de novo em tudo que fui ensinado a confiar em tudo que vivencio e me inspiro, mas que por coisas da vida eu cheguei a desacreditar se seria possível", afirmou.

André finalizou a homenagem desejando estar com a amada por todos os anos de sua vida: "E mesmo passando por momentos difíceis, complicados e que muitas vezes não tem nem explicação, a gente consegue conversar e tirar o lado bom da coisa, aprender com as situações e manter a nossa relação em paz, com o que mais importa o amor entre nós dois inabalados. Dito isso tudo eu quero é te parabenizar pela sua vida, pelo seu novo ciclo, dizer que vai ser recheado de muito desafios (ainda mais agora), mas dizer também que terá muitas e muitas mais conquistas. Tô do seu lado pra vida toda, estou do seu lado pra te aplaudir, pra te ver brilhar, pra te ajudar, pra te apoiar, pra fazer brilhar no que eu puder, pra te fazer ter mais coragem ainda no que eu puder, pra te ver crescer, pra construir a nossa família do jeitinho que a gente quer e sonha. Eu tô do seu lado pra tudo! Somos nós dois pra vida toda, somos nós dois nesse universo, nesse plano, e em outros também, minha alma gêmea, meu amor, minha escolha diária, minha escolha pra vida. E tenha certeza irei te conquistar todos os dias! Eu te amo meu sorvetinho", finalizou.

Confira a declaração de André Luiz Frambach para Larissa Manoela:

Noivos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach posam coladinhos em Noronha

Recentemente, Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtiram juntinhos alguns dias de descanso em Fernando de Noronha!

Nas fotos, compartilhadas no Instagram, os pombinhos surgiram apaixonados em clima de muito romance. "Os dias são sempre cheios de cor quando a gente escolhe viver sendo feliz", escreveu André Luiz na legenda da postagem.