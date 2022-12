Larissa Manoela ironiza ao levar o noivo pela primeira vez para Disney: ''Podem falar''

Por sempre levar seus exs para a Disney, Larissa Manoela ironizou ao surgir com o noivo em fotos no local

A atriz Larissa Manoela (22) está curtindo os últimos dias do ano nos EUA e não deixou de passar por seu lugar favorito por lá: a Disney. Acostumada a levar seus namorados para o lugar, a artista brincou ao aparecer com o noivo, o ator André Luiz Frambach (25), pela primeira vez no parque.

Nos registros, os pombinhos surgiram em clima de romance no local e a famosa até apostou em uma tiara de orelhinhas da Minnie com um véu para simbolizar que está noiva.

"Podem falar o que quiser mas é a primeira vez que trago meu noivo. Acharam mesmo que ele não viria? Ama tanto a Disney quanto eu neh @andreluizframbach hahahah!", ironizou sobre o fato de sempre levar seus namorados para lá.

Em seguida, a atriz se mostrou mais apaixonada do que nunca. "A primeira de muitas vezes que ainda viremos. Que experiência surreal. Nosso sonho real!", declarou ela ao protagonizar os registros esbanjando muita felicidade.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal apaixonado. "Lindos", elogiaram os fãs. "Passei mal com a legenda", divertiram-se outros com a brincadeira da artista.

É bom lembrar que Larissa Manoela e André Luiz Frambach ficaram noivos nos últimos dias durante a viagem que fizeram para Fernando de Noronha. Em um passeio de barco que fizeram por lá, o ator surpreendeu a amada ao pedir sua mão.

Veja as fotos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach na Disney:

De body cavado, Larissa Manoela celebra aniversário na Disney

A atriz Larissa Manoela comemorou seus 22 anos nesta quarta-feira, 28 de dezembro, em um de seus lugares favoritos: a Disney. Em sua rede social, ela compartilhou fotos curtindo o local em grande estilo e chamou a atenção.

Nos registros feitos no parque norte-americano, a famosa apareceu radiante curtindo o dia e roubou a cena ao surgir usando um body recortado de cor verde neon.

Cheia de atitude, Larissa Manoela combinou a peça nada discreta com um jeans de cintura baixa, tênis e uma bolsa de grife. Além disso, ela entrou no clima da Disney e colocou uma tiara de orelhinha da Minnie.