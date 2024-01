Débora Silva e Mano Walter celebram aniversário da filha com festa temática

Nas redes sociais, Débora Silva mostrou os detalhes da festa do primeiro aniversário de sua filha, Maria Clara, com o cantor Mano Walter

Maria Clara, filha de Débora Silva e do cantor Mano Walter, completou seu primeiro ano de vida nesta terça-feira, 9, e ganhou uma festa temática dos papais corujas. Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou os detalhes da celebração, que teve como tema 'O Sertão de Maria Bonita'.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Débora, Mano, a aniversariante e José, de três anos, o filho mais velho do casal, surgiram com looks em referência ao tema da festa. O local do evento também foi decorado com vários balões coloridos. "O Sertão Encantado da Maria Bonitinha! 1 Aninho da nossa Maria Clara!", disse a mamãe na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram Maria Clara nos comentários. "Lindos! Parabéns! Deus os abençoe grandemente", desejou uma seguidora. "Que Linda. Amei o tema, sempre representando nosso nordeste. Parabéns, mamãe. Feliz vida, Maria", disse outra. "Que família linda! Que Deus abençoe sempre", falou uma fã. "Família linda! Viva a Maria, parabéns princesa. Muitas bençãos de Deus na sua vida", comentou mais uma admiradora.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Silva (@deborasilva)

Mano Walter comemora aniversário em família

O cantor Mano Walter usou as redes sociais para dividir com os seguidores como comemorou seu aniversário. O artista completou 37 anos de vida e ganhou uma festa intimista de sua família. Em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou um vídeo em que aparece cantando 'parabéns pra você' ao lado da esposa, a influenciadora digital Débora Silva, e do filho mais velha, José, de dois anos.

Na legenda, Mano, que também é pai de Maria Clara, agradeceu pelo novo ciclo e também pelo carinho que recebeu dos fãs. "Obrigado meu Deus por mais um ano de vida, e por me conceder tantas coisas boas, saúde, paz, uma família abençoada, uma carreira linda, meus fãs, grandes amigos e tantas outras bençãos! Só gratidão ao Deus todo-poderoso", escreveu ele. Confira a publicação!