Mano Walter comemora aniversário com festa intimista ao lado da família

O cantor Mano Walterusou as redes sociais para dividir com os seguidores como comemorou seu aniversário. O artista completou 37 anos de vida nesta quinta-feira, 13, e ganhou uma festa intimista de sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou um vídeo em que aparece cantando 'parabéns pra você' ao lado da esposa, a influenciadora digital Débora Silva, e do filho mais velha, José, de dois anos. Depois, os três assopram juntos as velinhas do bolo de chocolate.

Na legenda, Mano, que também é pai de Maria Clara, de seis meses, agradeceu pelo novo ciclo e também pelo carinho que recebeu dos fãs. "Obrigado meu Deus por mais um ano de vida, e por me conceder tantas coisas boas, saúde, paz, uma família abençoada, uma carreira linda, meus fãs, grandes amigos e tantas outras bençãos! Só gratidão ao Deus todo-poderoso", escreveu ele.

Débora também fez questão de homenagear o amado. No Instagram, ela postou várias fotos ao lado do amado e o parabenizou. "Feliz aniversário meu amor, que Deus abençoe cada vez mais sua vida, seu caminho e que Ele te dê muita saúde para que possamos viver muuuito nessa vida! Amo você demais meu meninão, da forma mais pura e sincera que alguém pode amar uma pessoa! Venha simbora que seu bolinho já está pronto", disse a influencer.

Mesversário da filha

No último domingo, 9, Maria Clara, filha caçula da influenciadora digital Débora Silva e do cantor Mano Walter completou seis meses de vida, e os papais corujas fizeram um bolo especial para comemorar a data.

Débora compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado do marido, da bebê e também do primogênito, José, de dois anos, ao lado do bolo de mesversário da herdeira, decorado com flores. Além disso, a influencer ainda postou alguns cliques amamentando Maria Clara e celebrou a data.

"6 meses da nossa Maria Clara! 6 meses que eu sou seu alimento, minha filha e você não imagina o quanto sou grata por sua vida. Nesses meses passamos por alguns desafios, muitas vezes achei que não conseguiria seguir com a amamentação (incrível como cada amamentação é única) mas Deus me deu forças e juntos nós estamos aqui, exclusivamente e sem previsão de terminar!", afirmou ela em um trecho.