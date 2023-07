Mulher de Mano Walter comemora sexto mês da filha e detalha introdução alimentar

Débora Silva, mulher do cantor Mano Walter, falou sobre o sexto mês da filha, Maria Clara, e a introdução alimentar da menina

Neste último domingo, 9, Maria Clara, filha caçula da influenciadora digital Débora Silva e do cantor Mano Walter completou seis meses de vida, e os papais corujas fizeram um bolo especial para comemorar a data.

No Instagram, Débora compartilhou uma foto ao lado do marido, da bebê e também do primogênito, José, de dois anos, ao lado do bolo de mesversário da herdeira, decorado com flores. Além disso, a influencer ainda postou alguns cliques amamentando Maria Clara.

Ao dividir as imagens, ela falou sobre os primeiros seis meses em que a filha apenas se alimentou apenas do leite materno e celebrou o início da introdução alimentar. "6 meses da nossa Maria Clara! 6 meses que eu sou seu alimento, minha filha e você não imagina o quanto sou grata por sua vida", começou a mamãe.

Ela seguiu a postagem falando sobre os desafios da amamentação. "Nesses meses passamos por alguns desafios, muitas vezes achei que não conseguiria seguir com a amamentação (incrível como cada amamentação é única) mas Deus me deu forças e juntos nós estamos aqui, exclusivamente e sem previsão de terminar!", afirmou.

Por fim, Débora se declarou para Maria Clara e sua família. "Amo você, seu irmão e papai, amo nossa família! Deus obrigada por tanto! Que venha a introdução alimentar!!", completou.

Confira a publicação:

A introdução alimentar

Na manhã desta segunda-feira, 10, Débora Silva usou as redes sociais para contar aos fãs que começou a introdução alimentar da filha, Maria Clara. Em seu Instagram, ela postou algumas fotos da menina comendo maçã cozida e deu detalhes sobre a reação da herdeira.

"A sequência mais linda que vocês vão ver hoje! Começamos a introdução alimentar da Maria Clara e a primeira frutinha foi maçã cozida! Sem criar expectativas (como já passei por isso antes), pois sei que o principal dessa fase é paciência!", disse a influencer.

Depois, Débora contou que Maria Clara explorou bem a fruta, mas teve um pouco de reflexo de GAG. "Para a primeira vez fomos bem, a princesa teve muito interesse e explorou bem a frutinha mas tivemos muito GAG (GAG é um reflexo natural e protetor dos bebês que acontece frequentemente na época da introdução alimentar)", explicou.

A influencer completou a postagem contando que dará novas frutas para a filha nos próximos dias. "Amanhã continuaremos e qual será a frutinha?? Quero ver quem advinha! Tem mais alguma mamãe passando por essa fase? Se sim, comenta aqui sua experiência! #introducaoalimentar", finalizou.