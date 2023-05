Com fotos em família, Mano Walter se declara no aniversário da esposa: "Te amamos muito"

O cantor Mano Walter se declarou para a esposa, Débora Silva, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 12

Mano Walter (36) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Débora Silva, que completa 29 anos de vida nesta sexta-feira, 12.

Em seu perfil no Instagram, o cantor publicou uma sequência de cliques em que aparace ao lado da amada e também dos filhos do casal, José, de dois anos, e Maria Clara, que está com quatro meses, e se declarou.

"Feliz aniversário, minha Débora! Que nosso bom Deus te conceda tudo de melhor nessa vida, quero que saibas que te amar e cuidar do nosso amor são meus presentes de aniversário pra ti. Que Deus nos dê a graça de comemorarmos juntos, até ficarmos velhinhos, os nossos aniversários. Eu, José e Maria Clara te amamos muito!", declarou o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, Débora agradeceu a homenagem do marido e também se declarou para ele. "Muito obrigada meu amor! Amo vocês demais! Vocês são minha vida", escreveu a influenciadora digital.

Confira as fotos de Mano Walter ao lado da família:

Mesversário da filha

O cantor Mano Walter viveu um momento encantador em família. Nesta última terça-feira, 9, a esposa dele, Débora Silva, mostrou um ensaio fotográfico com o marido e os dois filhos, José e Maria Clara. Eles fizeram as fotos para celebrarem os quatro meses de vida da caçula da família.

Nas fotos, o artista encantou ao posar com a família e também com o look combinando com a bebê. Na legenda, Débora comemorou o momento especial. "Quatro meses da nossa princesa Maria Clara! Só agradecemos a Deus pela nossa família e que Ele abençoe cada passo da vida de vocês, nossos filhos", disse ela.

