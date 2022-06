Combinando look com GKay, Anitta recebe Juliette e mais famosos em sua festa junina

Cantora Anitta recebe amigos e famosos em sua casa para a tradicional festa junina após recuperação do pai, Mauro Machado

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 07h57

Mesmo com os últimos acontecimentos com a família, a cantora Anitta (29) realizou, na noite de quarta-feira, 08, sua festa junina!

A artista reuniu amigos e familiares em sua casa no Rio de Janeiro para celebrar a data, com muita comida típica, touro mecânico e a tradicional quadrilha, após a recuperação de seu pai, Mauro Machado, que teve um AVC e descobriu câncer no pulmão.

Esbanjando estilo, Anitta combinou o look com a influenciadora GKay (29). As duas surgiram usando o mesmo conjuntinho xadrez de minissaia e cropped com franjas e chapéu, apenas de cores diferentes. "Rosa e rosinha da nova geração", brincaram.

A campeã do BBB 21 Juliette (32), o cantor Mumuzinho (38), Lexa (27), Tico Santa Cruz (44), Pocah (27) também marcaram presença na celebração. Pocah foi vestida de noiva e "se casou" com o noivo, Ronan Souza, que é ex de Anitta.

Durante a festa, teve até dança da laranja. A musa fez questão de mostrar um pouco da cultura brasileira para DJ Murda Beatz, que estava presente no evento.

Anitta é confirmada no novo álbum do rapper carioca Filipe Ret

Recentemente, Anitta surgiu em estúdio de gravação ao lado do rapper Filipe Ret (36). Ao que tudo indica, os dois estavam gravando o clipe da nova parceria, que estará no novo álbum de Ret, Lume, que será disponibilizado no dia 16 de junho. "Ai, gente, só ele pra me fazer trabalhar hoje. Dia 16 sai o disco, finalmente a que eu to tanto esperando, né?", disse ela, animada.

Confira os famosos que marcaram presença na festa junina de Anitta:

