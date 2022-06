Anitta publica foto do pai internado após cirurgia: ''Escolhemos não falar nada antes''

Cantora Anitta mostra o pai, Mauro Machado, hospitalizado depois de passar por cirurgia delicada e agradece apoio dos fãs

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 13h44

A cantora Anitta (29) decidiu expor e confirmar que a família está passando por um momento delicado após especulações na web.

Nesta segunda-feira, 06, a artista compartilhou uma foto em que o pai, Mauro Machado, aparece internado após ter passado por uma cirurgia delicada. Em seu Twitter, ela contou que o pai pediu para publicar a imagem e agradecer pelas orações, mesmo sem ter se pronunciado sobre o assunto antes.

Os internautas começaram a especular sobre o assunto após ela ter feito um desabafo misterioso na web no fim de semana, dizendo que sua semana não foi boa, além do colunista Fefito, do UOL, ter noticiado que uma pessoa da família da famosa está enfrentando um problema de saúde.

"Hoje é um dia mais positivo pra nós depois de uma noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem", disse ela.

Anitta aproveitou para agradecer pelo carinho e apoio dos fãs: "Escolhemos não falar nada antes, pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos", escreveu ainda.

Anitta fala sobre motivo de tatuagem íntima

Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo, 05, Anitta abriu o jogo e contou o que a levou a fazer a tão falada tatuagem íntima. A famosa revelou que o desenho foi feito após uma conversa que teve com o pai, Mauro Machado. "São só para os especiais. Não é exatamente lá, é tipo meio centímetro acima. Tava com meu pai e ele queria fazer uma tattoo. Estávamos em casa bebendo e conversando, ele falou que doía, mas queria muito fazer. Eu falei que para provar que não doía, ia fazer no lugar mais sensível do corpo".

Anitta contou que teve que pesquisar qual era o local do corpo mais sensível para a tattoo: "E aí foi esse lugar e eu tive que fazer. Eu achei que eu tava só me divertindo com os meus amigos e fazendo uma tatuagem fofa, tá?", brincou.

Confira a publicação de Anitta sobre cirurgia do pai, Mauro Machado:

Hoje é um dia mais positivo pra nós depois de uma noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem. pic.twitter.com/49ptUmrQE4 — Anitta (@Anitta) June 6, 2022