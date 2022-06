Anitta é confirmada em novo álbum do rapper carioca Filipe Ret

Cantora Anitta faz parceria com o rapper carioca Filipe Ret e estará em novo álbum do artista que será lançado dia 16 de junho

O rapper Filipe Ret (36) está prestes a lançar seu novo disco e confirmou a presença de ninguém mais ninguém menos que Anitta (29)!

Os dois surgiram juntos na noite de segunda-feira, 06, nas redes sociais. Nas imagens, publicadas no Instagram do cantor, os dois surgiram, aparentemente, em um estúdio. Ao que tudo indica, estavam gravando o clipe da nova parceria, que estará no novo álbum de Ret, Lume, que será disponibilizado no dia 16 de junho.

Filipe Ret ainda publicou um vídeo ao lado da musa nos Stories de seu Instagram e no Twitter. Anitta surgiu animada ao lado do cantor: "Ai, gente, só ele pra me fazer trabalhar hoje. Dia 16 sai o disco, finalmente a que eu to tanto esperando, né?", disse ela. "Obrigado, tá?", agradeceu Ret, dando um beijo na testa da famosa.

A gravação da faixa, que deve contar com versos em português e inglês, aconteceu em fevereiro com o produtor Dallas. Na época, Anitta chegou a postar um vídeo nas redes sociais brincando que estava aprendendo a ser rapper e deu spoiler da letra da canção, que diz: "Tu só tá fazendo, porque eu fiz primeiro. Se eles estão se achando, avisa pra abaixar a cabeça. Tu só ta aí, porque eu abri pra tu passar".

Anitta posta foto do pai hospitalizado e agradece orações

Na segunda-feira, 06, Anitta compartilhou uma foto em que o pai, Mauro Machado, aparece internado após ter passado por uma cirurgia delicada. Em seu Twitter, ela contou que ele pediu para publicar a imagem e agradecer pelas orações, mesmo sem ter se pronunciado sobre o assunto antes. "Hoje é um dia mais positivo pra nós depois de uma noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem", disse ela.

Confira a foto de Anitta com Filipe Ret em estúdio: