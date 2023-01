Com festa luxuosa, Kyra Gracie e Malvino Salvador comemoram aniversário de 2 anos do filho

Nas redes sociais, Kyra Gracie mostrou os detalhes da festa luxuosa do filho caçula, Rayan, que completou dois anos

Kyra Gracie(37) e Malvino Salvador(46) reuniram os familiares e amigos, neste domingo, 8, para celebrarem o aniversário de dois anos do filho caçula, Rayan.

A comemoração luxuosa, que aconteceu em uma casa de festa localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve como tema o Jiu-Jitsu, esporte que faz parte da vida do casal.

Nesta segunda-feira, 9, a ex-lutadora compartilhou em seu perfil oficial no Instagram alguns detalhes do evento. Nas imagens, é possível ver o bolo de aniversário todo branco, com uma faixa preta, os docinhos, que também estavam decorados com o tema esportivo, além de troféus e medalhas.

"2 anos do meu campeão @rayangraciesalvador. Escolhemos um tema que é a cara da nossa família. Amei e seguimos com a tradição da família em estimular a cultura do campeão desde cedo. Foi incrível comemorar na @festaeaventura e receber todo esse carinho e cuidado com a nossa família sempre. Passou muito rápido e só agradeço muito pela minha família que é o meu bem maior. Gostaram do tema?", falou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Além do menino, Kyra e Malvino também são pais de Ayra, que está com oito anos e Kyara, de seis. O ator também é pai de Sofia, de 13 anos, fruto do relacionamento do ator com Ana Ceolin da Silva.

Confira os detalhes da festa luxuoso do filho caçula de Kyra Gracie e Malvino Salvador:

