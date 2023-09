Com festa luxuosa, Fran e Diego Grossi comemoraram aniversário do filho

A ex-BBB Fran e Diego Grossi celebraram o aniversário de três anos do filho, Enrico, com um festão

Fran e DiegoGrossi, que participaram do BBB 14, da Globo, comemoraram o aniversário de três anos do filho, Enrico Grossi, com um festão. Para comemorar a data especial, eles se inspiraram no universo dos 'Vingadores', da Marvel.

Nas redes sociais, a empresária e influenciadora digital mostrou os detalhes da festa luxuosa, que contou com os super-heróis na decoração e com um bolo e doces personalizados. Além disso, o aniversariante também surgiu fantasiado.

"3 aninhos do Enrico! Que dia maravilhoso, que festa inesquecível! Do jeitinho que ele sonhou! Que alegria poder proporcionar esse dia cheio de aventuras, diversões, delícias e muita alegria. Nos amamos, ele então nem se fala, curtiu cada segundo e com certeza vai lembrar pra sempre!", disse ela ao postar um vídeo da celebração no feed do Instagram.

Em outro post, Fran se mostrou encantada por realizar um festão para o herdeiro. "Missão cumprida com sucesso! Os 3 aninhos de Enrico foi lindo! Cada detalhe foi feito com o máximo de carinho e profissionalismo. O resultado não poderia ser diferente. Impecável! Um dia inesquecível para todos", afirmou ela na legenda.

Confira as publicações:

Separação e reconciliação

No ano passado, Fran e Diego Grossi surpreenderam os fãs ao anunciar o fim do casamento após nove anos de união. "Estamos separados. Não é uma coisa de cabeça quente, não é por alguma coisa específica, é um acúmulo de coisas, a gente já vinha se desentendendo tem um tempo e viemos tentando única e exclusivamente pelo Enrico e, infelizmente ou felizmente, a gente resolveu encerrar essa trajetória juntos. Vamos seguir cada um com respeito, principalmente pelo nosso filho e nossa história de quase 9 anos. Tivemos momentos maravilhosos, outros nem tanto, e é isso, vamos viver!", disse Fran na ocasião.

Mas a separação não durou muito tempo, e dias depois, os dois surgiram juntos. Nas redes sociais, a ex-BBB postou um vídeo brincando com Diego e com o filho do casal, Enrico. "Por que Deus sabe o que faz, sabe o que tira e sabe o que traz! E ele nos trouxe de volta. Ainda mais fortes amor, eu amo vocês!", disse ela.