Ex-BBBs Fran e Diego Grossi anunciam fim do casamento após 9 anos de união

Pais de Enrico, de quase 2 anos, ex-BBBs Franciele Grossi e Diego Grossi revelam que o relacionamento de 9 anos chegou ao fim

Os ex-BBBs Franciele Grossi (32) e Diego Grossi (39) usaram suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, para anunciar que não estão mais juntos. O ex-casal, que tem um filho juntos, contou que a decisão foi tomada de forma amigável.

Nos Stories do Instagram, Fran falou sobre o fim do casamento depois de 9 anos de união e disse que ainda estavam tentando a relação por conta do herdeiro, Enrico, de um ano e dez meses.

"Estamos separados. Não é uma coisa de cabeça quente, não é por alguma coisa específica, é um acúmulo de coisas, a gente já vinha se desentendendo tem um tempo e viemos tentando única e exclusivamente pelo Enrico e, infelizmente ou felizmente, a gente resolveu encerrar essa trajetória juntos", começou falando.

"Vamos seguir cada um com respeito, principalmente pelo nosso filho e nossa história de quase 9 anos. Tivemos momentos maravilhosos, outros nem tanto, e é isso, vamos viver!", disse ainda.

Diego também comentou sobre o término: "Eu e Fran estamos nos separando, mas vai dar tudo certo, eu confio em Deus, ela também. O Enrico está aí, fruto de uma relação que teve os seus momentos bons, só que como toda coisa, uma hora acaba". "Independente de estar junto ou não, vai ser muito difícil pra mim essa fase, estou acostumado com ele [Enrico], mas é isso", falou em seu perfil.

Os dois se conheceram e começaram a se relacionar no BBB 14.

Os famosos, inclusive, já apagaram os registros que tinham juntos em suas contas.

