Vitória! Cintia Dicker e Pedro Scooby batizam a filha aos pés do Redentor e revelam padrinhos

Cintia Dicker e Pedro Scooby batizam Aurora; veja fotos e a decoração da cerimônia

O casal Cintia Dicker e Pedro Scooby publicaram nesta sexta-feira, 25, um álbum com as fotos do batizado de Aurora, filha do casal. Ela foi batizada aos pés do Cristo Redentor. O casal compartilhou detalhes da decoração e do bom gosto da cerimônia.

"O álbum mais lindo da minha vida. Batizado da bbzuca", contou ela que posou para o fotógrafo Reginaldo Teixeira. Nas fotos também aparecem os padrinhos da pequena. O casal escolheu amigos muito conhecidos pela classe artística.

Os dois elegeram a promoter Carol Sampaio e o coach Fabio Purcino com padrinhos da pequena que veio ao mundo após uma grande batalha contra um problema de saúde. Saudável e sorridente, ela também foi paparicada pelos fãs.

Eles deixaram muitas mensagens para a pequena. "Bem vinda ao mundo Cristão, Aurora!

Que a Virgem Santíssima te guarde sempre debaixo de seu manto", comentou um. "Celebrar a vida da Aurora é sempre uma benção. Que ela tenha uma vida linda, próspera, iluminada e muito", escreveu outro.

Aurora nasceu com gastrosquise, descoberta em exames realizados antes do nascimento. “Quando soubemos da existência da gastrosquise, descobrimos também que, para segurança do bebê, a Aurora deveria nascer entre 37 e 38 semanas e através de uma cesárea. Logo após o nascimento, nossa filha precisaria ser operada, então era necessário que toda a equipe médica estivesse disponível. […] Não conhecíamos essa condição e tive muito medo por não saber como seria a cirurgia e também a recuperação dela”, disse ela à publicação.

Passeio com o marido

Recentemente, a modelo Cintia Dicker usou as redes sociais para publicar as primeiras fotos ao lado do marido, Pedro Scooby, após polêmicas envolvendo os nomes do casal nos últimos dias. Em seu perfil no Instagram, a ruiva postou cliques de um passeio pelo Rio de Janeiro ao lado do surfista, com quem tem uma filha, a pequena Aurora. Nas imagens, os dois aparecem nos pés do Cristo Redentor. "O dia começou abençoado por aqui", escreveu Cintia ao legendar a postagem. Veja os cliques!