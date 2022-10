Carol Roberto celebra aniversário de 17 anos com festa temática

A atriz Carol Roberto comemorou a data com amigos e familiares com uma festa em São Paulo

Na noite desta terça-feira, 18, Carol Roberto se reuniu com a família, os amigos e grande parte do elenco de Marrom, O Musical para comemorar mais um ano de vida.

Completando 17 anos, a atriz celebrou em um dos buffet de festas mais moderno e sofisticado da capital paulista com o tema do aniversário do Bronx, famoso bairro de Nova York, nos Estados Unidos.

“Foi tudo muito corrido, mas no final a festa ficou linda, todo mundo que estava tinha um valor especial para mim e fiquei muito emocionada e feliz”, comentou a aniversariante.

E claro que não faltou música, desde funk, axé, samba, pop e o pagode que ficou por conta de Rodrigo Féla, que se apresentou com sua banda e colocou todo mundo para dançar.

“Não queríamos deixar a data passar em branco e por isso reunimos essa galera para comemorar mais um ano de vida da nossa princesa”, conta o empresário Léo Roberto, pai de Carol.

Além de estar em Marrom, O Musical, Carol estreou na Netflix em Menino Maluquinho, a primeira série animada brasileira da plataforma. Carol dá voz a Julieta, amiga inseparável de Maluquinho e Bocão.

