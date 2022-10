Carol Roberto conta sobre interpretar Alcione em musical: "Tem que ter paixão!

Carol Roberto atua em 'Marrom - O Musical': 'As músicas de Alcione sempre estiveram presentes na minha vida'

Laís Seguin Publicado em 13/10/2022, às 12h18

Criada em um ambiente religioso, com o incentivo do seu tio que também é cantor, Carol Roberto (16) desde criança já pegava o microfone para cantar. Em 2019, aos 13 anos, foi aprovada na audição do The Voice Kids, no qual chegou até as semifinais da competição. Ela fez parte do Time Brown e ficou marcada por apresentações enérgicas e cheias de swing. Chamada carinhosamente de “mini-Iza” por internautas e fãs do programa, ela criou uma identidade forte após interpretar um grande hit da artista carioca, "Dona de Mim".

Desde então, a cantora que também se tornou dubladora da personagem Nala no sucesso de bilheteria 'O Rei Leão' (2019) alcançou novos espaços, lançou seu primeiro EP "A Hora do Show" e atualmente se encontra em cartaz na peça 'Marrom, o Musical', na qual interpreta a rainha do samba, Alcione (74), em sua fase mais jovem. A peça tem direção geral de Miguel Falabella (66)e pode ser apreciada até 17 de outubro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo (capital).

Em entrevista à CARAS Digital, Carol se emocionou ao falar deste seu primeiro trabalho como atriz. "Foi uma emoção muito grande. Estava em casa com minha família quando recebi o telefonema dizendo que fui selecionada. Dá para imaginar a festa que foi?", contou ela.

Apesar da dificuldade de ser a mais nova inscrita na seleção do elenco, Carol passou pelo processo seletivo com mais de 2 mil inscrições e apenas 300 selecionados. "Acho que o mais difícil é a primeira audição. Afinal, além da ansiedade tem a variante do medo de não conseguir logo de cara. Quando passei essa primeira fase, fiquei mais confiante", relembra.

Questionada sobre o que a motivou a participar dessa seleção e qual a ligação dela com Alcione e o trabalho da cantora, ela disse: "Minha motivação foi a vontade de fazer parte de um projeto tão lindo e relevante como esse. As músicas de Alcione sempre estiveram presentes na minha vida, todo churrasco lá em casa, qualquer reunião de família sempre rolava as músicas dela. Amo inúmeras canções, mas estou ligada a “Estranha Loucura”, que foi a que cantei na minha audição".

Carol fez questão de enaltecer o trabalho de Alcione e ressaltou o que para ela é necessário para interpretar a cantora. "A Alcione é mais que uma cantora, é uma mulher guerreira, que valorizou suas origens e levou sua cultura a todo país. Acredito que tenho essa mesma força de vontade dela, essa garra de fazer a diferença. Para interpretar a Alcione tem que ter paixão!", afirmou.

Para ela, este é seu primeiro trabalho de "grande porte" e fazer parte dessa homenagem aos 50 anos de carreira de Alcione a valida para si mesma. "Como artista, é uma oportunidade única! Trabalhar com tanta gente talentosa, como o Miguel Falabella , por exemplo, é um sonho realizado".

Animada com a estreia de Menino Maluquinho na Netflix

Neste dia das crianças (12) estreiou na Netflix “Menino Maluquinho”, a primeira série animada brasileira da plataforma. A série está com uma linguagem mais moderna para alcançar o público jovem da atualidade.

Carol Roberto dublou a personagem Julieta na animação e também falou sobre as expectativas para a estreia: “Estou muito animada com essa série, um desenho antigo que está com a cara totalmente nova. Acho que quem já conhecia a obra do Ziraldo vai se apaixonar por essa versão e quem ainda não conhece, vai simplesmente amar! Foi incrível dar voz a Julieta, ela é uma garota muito criativa e destemida".