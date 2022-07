Ex-The Voice Kids, Carol Roberto, entra para o elenco de Marrom, o Musical

Carol Roberto interpreta Alcione em sua adolescência na peça Marrom, o Musical

Carol Roberto (16), que fez grande sucesso ao participar do The Voice Kids, em 2019, está prestes a interpretar um dos maiores nomes da música brasileira no teatro.

A atriz e cantora de apenas 16 anos, dará vida a Alcione (74), em sua fase infanto-juvenil, na peça, Marrom, o Musical, que vai homenagear a cantora maranhense pelos seus 50 anos de carreira.

Após passar por audições com mais de 2000 inscrições e 300 selecionados, Carol não conteve sua alegria ao ser escolhida para fazer o pepel: "Fui aprovada nas audições e fiquei muito nervosa por provavelmente ser a mais nova entre todos, mas deu tudo certo, graças a Deus e no fim me senti uma vitoriosa", disse ela.

Para a artista, estar nesse projeto tem um grande significado: "Conseguir esse papel foi muito importante, é uma validação para mim mesma, que eu posso e consigo fazer as coisas que eu quero. Foi muito gratificante ser selecionada para esse papel".

Carol ainda aproveitou para falar sobre a sua grande admiração por Alcione e revelou sua canção favorita: "Para mim e por toda sua história, Alcione é um dos maiores ícones do Brasil, uma legítima diva. Na minha casa a gente escuta, toda minha família gosta dela."

"Estou apegada a música 'Minha Estranha Loucura', que foi a canção que aprendi para minha audição, mas gosto muito de 'Não deixe o samba morrer' entre tantas outras.", finalizou ela.

