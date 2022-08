Carol Roberto fez sua estreia no papel de Alcione na juventude na peça, Marrom, o Musical

A peça Marrom, O Musical acaba de estrear na cidade de São Paulo. No elenco está a cantora e atriz, Carol Roberto (16), que se emocionou muito ao falar sobre como é interpretar Alcione (74), em sua fase mais jovem.

"Tudo foi muito emocionante que não encontro nem palavras para explicar, a primeira vez que entrei no teatro me emocionei muito. No fim da pré-estreia chorei demais. Veio um filme na minha cabeça, de todas as aulas que fiz, das chamadas de atenção que recebi, de todo esforço e dedicação que coloquei em meus projetos, para chegar até aqui, tudo valeu muito a pena", declarou ela, emocionada.

Carol passou por um processo seletivo com mais de 2000 mil inscrições e 300 selecionados, e, mesmo sendo a mais nova delas, mostrou todo o seu talento e vem curtindo muito o projeto: "Me sinto privilegiada por fazer parte desse casting. É uma grande homenagem à diva Alcione, uma das cantoras mais fortes, independentes e queridas do Brasil, com uma voz incrível e músicas que todo mundo ama, não importa sua idade. É uma honra estar neste elenco.", comentou ela.

A peça é idealizada por Jô Santana, tem direção coreográfica de Rafael Machado e direção geral de Miguel Falabella. Vale ainda destacar que todo o figurino tem mais de 200 peças bordadas a mão por detentas da penitenciaria de Pedrinhas, no Maranhão.

Por fim, Carol aproveitou para chamar o público para assistir as suas apresentações: "Galera, tá lindo demais esse musical, vocês não podem perder. É um show para vir com a família inteira, vocês vão amar. Da iluminação, ao nosso figurino, todo elenco, a direção, tudo está maravilhoso. Se ainda não reservou o seu ingresso, tá dando bobeira".

Carol Roberto celebra sua estreia como Alcione na peça, 'Marrom, o Musical'. Crédito: Caio Gallucci

