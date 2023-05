Biah Rodrigues encanta ao mostrar novas fotos da festa luxuosa de aniversário do filho: "Celebrar a vida"

Biah Rodrigues e Sorocaba comemoraram o aniversário de três anos do filho mais velho, Theo, com uma festa luxuosa temática

Biah Rodrigues (26) dividiu com os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 18, novas fotos da festa luxuosa de aniversário do filho mais velho, Theo, que completou três anos de vida nesta última quarta-feira, 17.

No feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou o aniversariante e a irmã caçula, Fernanda, de um aninho, brincando os personagens Mickey e Minnie, tema da festa. Além disso, eles também se divertiram em uma piscina de bolinha ao lado do pai, o cantor Sorocaba (42).

Na legenda, Biah agradeceu pela vida de Theo. "Ainda sobre ontem, em uma das fotos quando estávamos agradecendo pela vida do Theo, recordamos toda vida uterina dele, que não foi nada fácil, mas Jesus nos capacitou, e hoje podemos contar nosso testemunho e celebrar a vida #theo3anos", disse a mamãe coruja.

Antes da festa luxuosa do menino, a influencer comemorou a sua vida com um café da manhã especial, com direito a frutas e um bolo simples de chocolate. "De agora. 17/05 dia do meu milagre, Glória a Deus pela sua vida meu filho. Eu te amo. Que você continue crescendo em graça e estatura #theo3anos", escreveu a mulher de Sorocaba na publicação.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Biah Rodrigues e Sorocaba:

Problema de saúde

Recentemente, Biah Rodrigues revelou que contraiu um tipo de sarna na perna. A influenciadora digital contou que sentiu muita coceira e já começou o tratamento com orientação médica. Tanto que a infecção ficou controlada e não se espalhou para o resto do seu corpo e nem para os filhos e o marido.

Nas redes sociais, ela desabafou sobre a coceira que sentiu quando pegou a infecção. "Eu peguei uma espécie de sarna na perna. Já conseguimos conter, fiz o tratamento certinho e não espalhou pelo corpo. As crianças e o Fernando não pegaram. Foi bem localizado, não espalhou. Onde eu peguei isso só Deus sabe. Não sei se foi do cachorro, nem sei se o cachorro passa. Fui orientada e foi assim que tratei. Tá secando já. No início é uma coceira infernal na perna, dá vontade de arrancar", explicou.

