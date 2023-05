Sorocaba e Biah Rodrigues celebram 3 anos do filho em festa temática luxuosa

Cantor Sorocaba e influencer Biah Rodrigues fazem festão em São Paulo em comemoração aos 3 anos do primogênito, Théo

Na quarta-feira, 17, foi dia de festa na casa de Sorocaba (42) e Biah Rodrigues (26)! Isso porque o filho mais velho do casal, Théo, completou mais um aninho de vida.

Comemorando a chegada dos 3 anos do garotinho, os papais, que também tem Fernanda, de um aninho, prepararam uma festa luxuosa em Alphaville, em São Paulo, com o tema Disney. “Momento mágico, está tudo perfeito, cada detalhe da festa”, disse Biah sobre a celebração.

Biah mostrou nas redes sociais que fez um bolo caseiro para celebrar o aniversário do primogênito e se declarou. "De agora. 17/05 dia do meu milagre, Glória a Deus pela sua vida meu filho. Eu te amo. Que você continue crescendo em graça e estatura #theo3anos", se derreteu a modelo.

Confira as fotos da festa:

Festa de aniversário de 3 anos de Theo, filho de Biah Rodrigues e Sorocaba

Fotos: Thai Lazarini/Cauê Garcia (divulgação)

Sorocaba e Biah Rodrigues se batizam no Rio Jordão

O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, e a esposa, Biah Rodrigues, viveram um momento especial durante a viagem deles para Israel. Os dois se batizaram nas águas do Rio Jordão, que é um local especial para os cristãos.

Os dois aproveitaram o período de folga para fazer a viagem especial na companhia do pastor Deive Leonardo. Biah contou sobre o momento especial. "O batismo de Jesus foi no Rio Jordão: Hoje uma promessa se cumpriu. Não que eu não tenha tido experiência com Jesus em casa, mas estar aqui e viver algo sobrenatural…e diferente, e olhar e viver o que está nas escrituras!", disse ela, e completou: "Estou muito feliz e grata por estar tendo essa oportunidade hoje! Tudo no seu tempo!".