Com bolo simples, Biah Rodrigues celebra aniversário de 3 anos do filho: "Dia do meu milagre"

Theo, o filho mais velho de Biah Rodrigues e Sorocaba, ganhou uma surpresa da mamãe coruja ao completar três anos

Theo, o filho mais velho Biah Rodrigues (26) e do cantor Sorocaba (42), completou três anos de vida nesta quarta-feira, 17.

Para comemorar a data especial, a mamãe coruja presenteou o herdeiro com um café da mãe especial, com direito a frutas e um bolo simples de chocolate. Além disso, a comemoração contou com balões coloridos e alguns brinquedos do personagem de desenho animado, Mickey.

Ao dividir as fotos da comemoração intimista, a influenciadora digital agradeceu pela vida do filho e se declarou para ele. "De agora. 17/05 dia do meu milagre, Glória a Deus pela sua vida meu filho. Eu te amo. Que você continue crescendo em graça e estatura #theo3anos", escreveu Biah na legenda da publicação.

Os fãs da esposa de Sorocaba parabenizaram o menino. "Feliz aniversário, príncipe", disse uma seguidora. "Parabéns, Theozinho que o papai do céu te guarde e te livre de todo o mal!! Toda felicidade do mundo a você!!", escreveu outra. "Feliz aniversário, Theozinho!! Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida", desejou uma terceira.

Além de Theo, Biah e Sorocaba também são pais de Fernanda, que completou seu primeiro ano de vida em novembro do ano passado.

Confira a publicação de Biah Rodrigues sobre o aniversário do filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Batismo no Rio Jordão

O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, e a esposa, Biah Rodrigues, viveram um momento especial durante a viagem deles para Israel. Os dois se batizaram nas águas do Rio Jordão, que é um local especial para os cristãos. Os dois aproveitaram o período de folga para fazer a viagem especial na companhia do pastor Deive Leonardo.

Biah contou sobre o momento especial. "O batismo de Jesus foi no Rio Jordão: Hoje uma promessa se cumpriu. Não que eu não tenha tido experiência com Jesus em casa, mas estar aqui e viver algo sobrenatural…e diferente, e olhar e viver o que está nas escrituras!", disse ela, e completou: "Estou muito feliz e grata por estar tendo essa oportunidade hoje! Tudo no seu tempo!".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!