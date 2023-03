Sorocaba e Biah Rodrigues se batizam no Rio Jordão: 'Promessa se cumpriu'

Sorocaba e Biah Rodrigues celebram o batizado deles em Israel durante viagem especial do casal

O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, e a esposa, Biah Rodrigues, viveram um momento especial durante a viagem deles para Israel. Os dois se batizaram nas águas do Rio Jordão, que é um local especial para os cristãos.

Os dois aproveitaram o período de folga para fazer a viagem especial na companhia do pastor Deive Leonardo.

Biah contou sobre o momento especial. "O batismo de Jesus foi no Rio Jordão: Hoje uma promessa se cumpriu. Não que eu não tenha tido experiência com Jesus em casa, mas estar aqui e viver algo sobrenatural…e diferente, e olhar e viver o que está nas escrituras!", disse ela, e completou: "Estou muito feliz e grata por estar tendo essa oportunidade hoje! Tudo no seu tempo!".

Biah Rodrigues faz cirurgia para reduzir o tamanho da testa

Recentemente, Biah Rodrigues fez uma cirurgia estética. Ela contou que passou pela operação para reduzir o tamannho de sua testa. “Eu fiz um avanço capilar, eu tinha uma testa que vinha mais uns 2 cm para trás e o médico faz esse avanço para diminuir a testa para que ela fique mais harmônica com o terço inferior da face, mais proporcional pro meu rosto e eu fiquei muito satisfeita com o resultado, gente”, explicou empolgada. Em seguida, Biah mostrou a cicatriz discreta na testa.

“Adivinha quem tirou a faixinha? Eu tô tão feliz!”, a influenciadora anunciou a novidade animada. “Era uma faixinha de velcro que eu tinha que usar 24 horas por dia e agora só preciso usar quando for dormir”, explicou.